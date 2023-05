Spalletti-De Laurentiis sempre più lontani, si va verso la rottura

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si allontanano, in casa Napoli l’addio del tecnico dello scudetto si avvicina sempre più

Il Napoli si gode uno scudetto vinto con largo anticipo e prepara gli ultimi festeggiamenti, dopo quelli successivi al fischio finale con l’Udinese e quelli nell’ambito della gara casalinga con la Fiorentina. Si sta organizzando la cerimonia conclusiva della stagione al ‘Maradona’ quando, in occasione del match contro la Sampdoria, sarà consegnato al club il trofeo ufficiale dei campioni d’Italia. Ma il rischio sarà farlo in una situazione paradossale per quanto concerne il futuro di alcuni dei protagonisti, tra tutti Luciano Spalletti.

Ci sono, e questo è innegabile, dubbi sulla permanenza del tecnico che ha riportato lo scudetto in riva al Golfo dopo 33 anni. Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti ancora in corso tra Spalletti e De Laurentiis, con sirene che per il tecnico suonano dal Tottenham e dal Milan. Sono giorni di riflessione per l’allenatore del Napoli, che sta valutando diversi aspetti, specialmente quelli legati alle prospettive del club, ma pesano anche quelli di carattere economico. La partita è aperta, anche se alcuni rumours riferirebbero di una situazione vicina a precipitare.

Spalletti-De Laurentiis, i giorni dell’addio: “Rapporto degenerato e quasi irrecuperabile”

In particolare, occhio a quanto riportano i due giornalisti Paolo Bargiggia e Ilario Di Giovambattista, i cui resoconti per i tifosi azzurri appaiono abbastanza preoccupanti.

Intervenuto a ‘7 Gold’, Bargiggia ha spiegato come le percentuali per l’addio di Spalletti stiano crescendo: “Mi dicono che non sia stata ancora trovata una intesa che possa accontentare tutti. Spalletti guadagna meno di altri allenatori, per il momento c’è freddezza e delusione“. Ancora più in là si spinge Di Giovambattista, che su Twitter scrive: “Spalletti con tutta probabilità non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Il rapporto con il presidente è degenerato e mi dicono che sia quasi irrecuperabile“. Una frattura che avrebbe del clamoroso, dopo aver conquistato un traguardo tanto ambito, per il tecnico e per la squadra. Ma la parola fine deve ancora essere scritta.