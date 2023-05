Serie B: Inzaghi ai playoff all’ultimo respiro! Perugia in C

Il Palermo fuori dalle prime otto. La Reggina, invece, esulta grazie ad un gol praticamente allo scadere di Canotto

Tante emozioni all’ultimo turno di Serie B, dove succede davvero di tutto. Ad esultare, negli ultimi secondi, di una giornata ricchissima di gol, è soprattutto la Reggina.

La squadra di Pippo Inzaghi nonostante la penalizzazione, è riuscita a centra i playoff, grazie ad un gol allo scadere di Canotto. A farne le spese è il Palermo di Corini, che dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol si fa raggiungere dal Brescia. Le Rondinelle potranno così giocarsi i playout con il Cosenza.

Va in Serie C, insieme a Spal e Benevento, invece, il Perugia, nonostante il successo contro i campani. Ai playoff ci sarà chiaramente il Bari, terzo in classifica, che attende il proprio avversario, così come il Parma, quarto dopo la vittoria contro il Venezia.

I lagunari possono comunque gioire per l’ottavo posto, che vale la sfida contro il Cagliari, arrivato quinto, in Sardegna. L’altro playoff vedrà, invece, di fronte Sudtirol-Reggina.

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

Genoa-Bari 4-3

Modena-SudTirol 2-1

Palermo-Brescia 2-2

Parma-Venezia 2-1

Perugia-Benevento 3-2

Pisa-SPAL 1-2

Reggina-Ascoli 1-0

Ternana-Frosinone 2-3