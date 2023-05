Scout Napoli a Bayer-Roma: nel mirino il migliore in campo | ESCLUSIVO

Novità importanti in ottica calciomercato Napoli. Osservatori del club di De Laurentiis hanno assistito a Bayer Leverkusen-Roma di Europa League

La Roma ha conquistato la finale di Europa League. Grazie allo 0-0 in trasferta contro il Bayer Leverkusen, che ha fatto seguito alla vittoria 1-0 dell’andata, la squadra giallorossa si andrà a giocare il trofeo a Budapest il prossimo 31 maggio contro il Siviglia.

Una gara epica dei ragazzi di Mourinho, costretti a difendersi per quasi tutti i 90 minuti minuti dagli attacchi delle ‘Aspirine’. Il migliore in campo dei padroni di casa, come evidenziato dalle nostre pagelle, è stato senza dubbio Kerem Demirbay, 29enne centrocampista tedesco di chiari origini turche. E mentre la stampa teutonica non si capacita del fatto che Xabi Alonso lo abbia lasciato in panchina per tutto l’incontro dello stadio ‘Olimpico’, dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it è emerso che ieri sugli spalti della ‘BayArena’ c’erano anche gli osservatori del Napoli per visionare l’ex Amburgo ed Hoffenheim.

Calciomercato Napoli, Demirbay osservato speciale

I neo campioni d’Italia sono alla ricerca di rinforzi in mediana, dove è prevista la cessione di Demme ed il mancato riscatto di Ndombele. Di certo la prestazione di ieri ha messo in mostra le qualità di Demirbay, ma c’è di più.

Il Bayer Leverkusen, a due giornate dal termine della Bundesliga, occupa il sesto posto a pari merito con il Wolfsburg, ma con una peggiore differenza reti che lo colloca settimo. Qualora l’Eintracht Francoforte dovesse vincere la Coppa di Germania in finale contro il Lipsia, le ‘Aspirine’ rischierebbero di restare fuori dalle coppe europee. Il che avrebbe un impatto sia sul futuro del tecnico Xabi Alonso che sulla trattativa per il rinnovo di Demirbay. Con un contratto in scadenza nel 2024, il suo cartellino viene valutato ora non più di una decina di milioni di euro. Il Napoli dovrà fare i conti però con la concorrenza di club tedeschi, inglesi e spagnoli.