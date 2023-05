Rocco Commisso, chi è il Presidente della Fiorentina? Patrimonio, stipendio e vita privata

Rocco Commisso è dal 2019 Presidente della Fiorentina ed è stato subito in grado di imporsi nel calcio italiano.

Sono sempre di più gli imprenditori stranieri che decidono di investire in Serie A e di questo fatto ne sa qualcosa la Fiorentina, con l’arrivo del vulcanico Rocco Commisso.

Amato e odiato come solo i grandi personaggi sono in grado di fare ha dimostrato da sempre grande fiuto per gli affari e a Firenze le cose stanno andando per il verso giusto.

Rocco Commisso aziende

Da diversi anni a questa parte Rocco Commisso ha saputo costruire un vero e proprio Impero finanziario grazie alla nascita dell’azienda Mediacom nel 1995. Si tratta di un colosso della telecomunicazione statunitense e nel 2019 è stata valutata come la quinta più importante ditta del settore nella nazione a stelle e strisce.

Il suo sviluppo è stato tanto semplice quanto geniale, infatti il suo piano industriale era cominciato con l’acquisizione dei sistemi via cavo delle aziende più piccole. Da quel momento in poi è iniziato il suo sviluppo che lo ha portato al risultato odierno.

Nel 2000 l’azienda è ufficialmente entrata in Borsa e il fatturato che viene riportato annualmente è di 1,6 miliardi di Dollari. Oltre al ruolo di Presidente della Fiorentina ricopre dal 2017 anche quello di numero dei New York Cosmos.

Rocco Commisso titolo di studio

La vita di Rocco Commisso è sempre stata ricca di sudore e sacrifici, infatti a 12 anni lasciò la sua Calabria per seguire il padre negli Stati Uniti. Si diploma nel quartiere di New York chiamato Bronx, nel liceo privato di Saint Michael Academy e i suoi ottimi risultati gli fanno guadagnare una borsa di studio.

Il giovane Rocco decide così di sfruttarla alla prestigiosa Columbia University dove consegue la laurea in ingegneria industriale. Siamo nell’anno 1971, ma prosegue gli studi fino al 1975 quando ottiene anche un master alla Columbia Business School.

Rocco Commisso patrimonio

In questi casi è sempre molto difficile stabilire il patrimonio reale di Rocco Commisso, ma valutando le varie fonti si può dire che il suo conto in banca varia tra i 6,1 e i 7,8 miliardi di Dollari. Questo gli permette di essere il secondo Presidente di Serie A con il patrimonio più consistente, secondo solo alle spalle di Silvio Berlusconi.

Rocco Commisso vita privata

Rocco Commisso è nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria ed è uno dei tanti ragazzi che vedevano negli Stati Uniti un sogno. Inizialmente andò solo il padre negli States, con il giovane che lo seguì solo nel 1961, quando aveva 12 anni assieme alla madre.

Il calcio è sempre stata la sua grande passione, anche se nei suoi primi anni negli Stati Uniti non era semplice seguire il suo sport preferito. Negli anni ’70 il New York Cosmos acquistò Pelé e Beckenbauer e il calcio divenne conosciuto anche negli Stati Uniti e forse è per questo che nel 2017 acquistò la squadra ormai prossima al fallimento. Nonostante l’acquisto della Fiorentina non ha mai negato il suo tifo per la Juventus.

Chi è la moglie di Commisso?

La moglie di Rocco Commisso è Catherine e nel loro caso gli “amori fanno dei giri immensi”. Il Presidente viola ha raccontata a “lavocedinewyork.com” come anche lei fosse di origine italiana, più precisamente di Siderno, un piccolo paese in Calabria vicino a Marina di Gioiosa.

Forse il fatto di essere quasi compaesani ha fatto in modo che i due iniziassero a parlare e così non si sono più lasciati. Pochi sanno che Catherine è stata fondamentale per l’acquisto della Fiorentina, infatti Rocco ha raccontato che sua moglie disse:” Se proprio devi comprare una squadra, sceglila in una città che mi piace”. Come poter resistere al fascino di Firenze?

Chi sono i figli di Commisso?

Sono due i figli di Rocco Commisso, con il più noto che è Joseph, ormai pienamente dentro nella società della Fiorentina. A Firenze il ragazzo non ha soltanto trovato una squadra da tifare e sulla quale investire, ma ha conosciuto anche la sua fidanzata Erika Delfino.

Dell’altra figlia invece si conosce molto poco, ma sappiamo che si chiama Marisa e che adora fare colazione proprio nel bar che porta il suo nome nel centro di Firenze.

Chi sono i genitori?

Secondo Rocco Commisso i suoi genitori sono state le persone più importanti di tutta la sua vita, tanto da definirli come dei mentori. Gli hanno insegnato a rispettare le sue radici e le sue origini oltre al fatto che gli hanno inculcato la cultura del lavoro.

Suo padre si chiamava Giuseppe e dopo essere stato prigioniero in Africa dell’esercito inglese ha deciso di lasciare l’Italia. Il primo a partire fu lui in direzione Baden, in Pennsylvania, dove faceva il fabbro. Nel 1961 anch’egli con la madre ha raggiunto lo Stato nordamericano. Non si conosce il nome della madre, ma il Presidente ha assicurato che è stata una donna forte fino alla fine, prima di morire a 97 anni.

Stipendio Commisso, quanto guadagna?

Non è mai stato rivelato il guadagno complessivo di Rocco Commisso per svolgere il ruolo di Presidente. Ciò che è certo è che è ben voluto dai suoi giocatori. Rispetto all’ultimo di anno di Della Valle gli stipendi della Fiorentina sono sensibilmente aumentati fin da subito, passando dai 50 milioni del 2019 ai 64 della stagione 2022-23.

Cosa fa il Presidente della Fiorentina?

Il ruolo di Rocco Commisso è quello di gestire l’ambito finanziario e sportivo della squadra. Da un lato infatti è lui a dover scegliere i suoi collaboratori che poi prenderanno le migliori decisioni in sede di mercato, stabilendo anche un budget.

Inoltre il ruolo del Presidente è anche quello di collante con tutta la squadra, potendo venire incontro alle esigenze dei giocatori nei momenti più difficili.

Dove vive il Presidente Commisso e qual è la sua macchina?

Nonostante sia il Presidente della Fiorentina ormai da diversi anni, i suoi affari con Mediacom fanno sì che Rocco Commisso abbia deciso di vivere ancora negli Stati Uniti. La sua residenza si trova a Saddle River, nello Stato del New Jersey.

Quando giunge a Firenze preferisce ancora farsi coccolare dagli splendidi hotel che pullulano nel capoluogo toscano. Purtroppo invece non si hanno notizie riguardanti la sua macchina, infatti in Italia si è quasi sempre visto in taxi o con auto a noleggio.