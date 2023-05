Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 19 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 19 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle “Finali d’Italia”: dopo l’Inter, anche Roma e Fiorentina centrano rispettivamente l’ultimo atto di Europa e Conference League. Fallisce l’obiettivo solo la Juventus di Massimiliano Allegri, ko ai supplementari sul campo del Siviglia. Anche il Corriere dello Sport esalta il “triplete” italiano nelle coppe europee.

Su Tuttosport, invece, lo spazio è dedicata alla Juve: in casa bianconera si ripartirà da un’altra stagione senza trofei, in attesa delle sentenze extra-campo per pianificare la prossima stagione. Allegri, a secco di titoli per la seconda stagione consecutiva, torna in discussione.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 19 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna il quotidiano Sport si focalizza sul futuro del Real Madrid, mentre in Inghilterra le prime pagine sono dedicate al West Ham. Gli ‘Hammers’ affronteranno la Fiorentina di Italiano in Conference League, mentre la Roma troverà la squadra regina dell’Europa League, il Siviglia.