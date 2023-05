Qual è la squadra più tifata a Genova tra Genoa e Samp?

Cerchiamo di scoprire se i tifosi presenti a Genova sostengono più i rossoblù o prevalgono i tifosi della Sampdoria.

Uno dei derby più belli, per quanto è sentito e per le coreografie che vengono fatte dalle tifoserie, è quello di Genova. Purtroppo per il calcio italiano, il derby della Lanterna mancherà, almeno un’altra stagione, alla Serie A.

La Sampdoria, al termine di una stagione che definire negativa è poco, è retrocessa in Serie B; un vero e proprio dramma sportivo per una tifoseria che ha sempre supportato la propria squadra offrendo spettacolo sugli spalti.

Per una Sampdoria che retrocede troviamo un Genoa nuovamente in Serie A; i ragazzi dell’ex campione del mondo Gilardino sono stati promossi nella massima serie al termine di una stagione di grandi soddisfazioni.

Un ritorno importante per una pizza calda e storica come quella di Genova; nella prossima stagione, dunque, non ci sarà il derby della Lanterna ma proviamo a capire quale sia la squadra più tifata. A Genova si tifa più rossoblù o più Sampdoria? Scopriamolo.

Genova e il tifo cittadino: il primato è dei rossoblù

Abbiamo detto di come, a livello di coreografie, il derby della Lanterna sia senza dubbio tra i più spettacolari d’Italia; in attesa di rivedere queste due squadre riaffrontarsi in Serie A cerchiamo di capire quale squadra è maggiormente tifata.

A Genova sembra esserci una maggioranza di tifosi rossoblù rispetto a quelli blucerchiati; la supremazia cittadina, però, cambia se si estende il discorso a tutta la Liguria. In questo caso, stando allo studio Ipsos StageUp, è la Sampdoria ad avere la meglio con un numero di tifosi decisamente superiore.

Possiamo, dunque, sostenere come (a Genova) i tifosi rossoblù siano stati sicuramente felici per la promozione della loro squadra nel massimo campionato italiano; in Liguria, invece, è immaginabile lo sconforto generale per la retrocessione della Sampdoria.