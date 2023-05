Penalizzazione Juventus, doppio ribaltone: così si ‘salva’ la Champions

Penalizzazione Juventus, tre giorni al verdetto per i bianconeri: che però potrebbero anche conservare il piazzamento Champions, ecco come

Per pochi minuti, ieri sera, la Juventus ha assaporato la possibilità di andare a Budapest a disputare la finale di Europa League contro la Roma. Ma il gol di Vlahovic è rimasto solo una fugace illusione, con la rimonta del Siviglia che ha condannato i bianconeri all’eliminazione e alla seconda stagione di fila senza trofei.

Una eliminazione che significa anche addio a una delle due possibilità di qualificarsi per la Champions League del prossimo anno. L’altra passa attraverso il campionato e la conferma dell’attuale secondo posto il classifica, al netto però della nuova penalizzazione in arrivo da parte della Corte d’Appello Federale, con il verdetto atteso per lunedì, oppure di un intervento da parte dell’Uefa per escludere il club dalle coppe per almeno una stagione per le violazioni in materia gestionale.

Lasciando in sospeso per ora questa ultima casistica, su cui permane l’incertezza, a Torino si attende di capire quale sarà l’entità della nuova sanzione in classifica. Ma ci sono spiragli per limitare l’impatto e far sì che la Juventus possa conservare il piazzamento attuale.

Penalizzazione Juventus, la speranza bianconera per preservare il piazzamento Champions: così cambia tutto

‘Tuttosport’ oggi in edicola infatti sostiene che verosimilmente il ‘perimetro’ della sanzione dovrebbe essere all’interno del -9 inizialmente chiesto dal procuratore federale Chinè nell’ambito della revocazione del verdetto di assoluzione per il caso plusvalenze. Ipotesi che se confermata potrebbe anche permettere alla Juventus di restare tra le prime quattro.

Ma c’è anche un altro scenario, che potrebbe ‘rinviare’ tutto alla prossima stagione. Ed è quello delineato dal comma G dell’articolo 8 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: “Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente“. Dunque, piuttosto che ragionare su un ‘aumento’ della penalizzazione ad hoc per renderla afflittiva, la giustizia sportiva potrebbe esprimere una condanna per la Juventus da scontarsi il prossimo anno.