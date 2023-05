Juventus, clamoroso dietrofront: fanno saltare l’accordo

Clamoroso dietrofront per la Juventus: l’accordo che sembrava blindato ora può saltare, ecco il motivo

Come ripartirà la Juventus? E, soprattutto, da chi? Sono gli interrogativi che tengono banco dalle parti della Continassa ora che la stagione può dirsi praticamente ‘conclusa’, vista l’eliminazione dall’Europa League e la (quasi) certezza della penalizzazione in campionato.

Da qualche parte però bisognerà ripartire e il club bianconero sembrerebbe aver scelto l’uomo della ricostruzione. Da giorni, infatti, si parla di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus. L’artefice dello scudetto del Napoli, con i colpi a sorpresa Kvaratskhelia e Kim su tutti, è stato individuato come il profilo giusto per ricostruire una squadra che, al di là delle vicende extra-campo, sul terreno di gioco non ha mai pienamente convinto.

Finora, l’ostacolo all’approdo di Giuntoli a Torino sembrava fosse Aurelio De Laurentiis e il contratto in vigore con il Napoli fino al 2024. Non semplice avere il via libera del patron del club partenopeo, ma ora sarebbe sopraggiunto un nuovo problema che potrebbe far saltare clamorosamente un accordo che sarebbe già raggiunto.

Juventus, Giuntoli in forse: ecco il motivo

A parlare della questione Giuntoli e del suo approdo alla Juventus è Luca Momblano, parlando a ‘juventibus’.

Il giornalista ha raccontato di un fronte anti-Giuntoli che sarebbe emerso in seno alla società bianconera. Una fronda scoperta soltanto dopo che l’accordo tra l’attuale ds del Napoli e il club: “Non è un’ipotesi, ne sono sicuro – le parole di Momblano -. C’è un fronte anti-rivoluzione all’interno della Juventus”.

Di certo, a tre giornate dalla fine del campionato e con le incertezze sulla questione penalizzazione, diventa complicato per la società piemontese provare a programmare il futuro. La certezza può essere rappresentata proprio dalla dirigenza ed è per questo che occorre mettere un punto alla questione il prima possibile. Giuntoli è il grande favorito, tutto lascia pensare che sia lui l’uomo a cui sarà affidato il compito di costruire una squadra in grado di tornare a vincere. Servirà però il via libera di De Laurentiis e… convincere la fronda anti-Giuntoli.