Il Psg ‘cancella’ Messi: assalto all’ex Inter

L’attaccante argentino lascerà il club parigino a fine stagione per la scadenza del contratto del prossimo 30 giugno

E’ ormai chiaro da diversi mesi che il futuro di Lionel Messi non proseguirà sotto la Tour Eiffel. Tra l’argentino e il Paris Saint Germain si è evidentemente rotto qualcosa e – dopo il polemico viaggio in Arabia Saudita delle scorse settimane – è apparso evidente a tutti che il rapporto non sarebbe andato oltre questo biennio.

Sul futuro dell’ex Barcellona si sta speculando parecchio negli ultimi giorni. Gli elevatissimi costi legati all’ingaggio rendono Messi inavvicinabile per la maggior parte dei club. Non è un mistero, ad esempio, che Joan Laporta da settimane avrebbe iniziato a lavorare assiduamente per cercare di favorire un complicatissimo ritorno in Catalogna. Anche in questo caso, però, i problemi economici affrontati dai blaugrana negli ultimi mesi non agevolano la trattativa con l’entourage dell’argentino.

Più probabile, dunque, che società con capacità economiche superiori come l’Al-Hilal o l’Inter Miami possano assecondare le richieste per il nuovo contratto espresse da Messi. A prescindere da quale sarà la prossima destinazione del 10 dell’Argentina, Luis Campos dovrà cercare al più presto un suo sostituto in attacco. Il principale candidato, secondo la clamorosa indiscrezione da ‘El Deportivo’, sarebbe un ex compagno e grande amico della ‘Pulce’, vale a dire Alexis Sanchez.

Calciomercato Psg, idea Sanchez per rimpiazzare Messi

L’ex attaccante dell’Inter, sbarcato la scorsa estate in Francia al Marsiglia a costo zero, non ha ancora attivato l’opzione per il rinnovo automatico presente sul suo contratto.

Dal Cile assicurano che lo scorso lunedì il suo agente, Fernando Felicevich, sarebbe atterrato in Francia per discutere il futuro del ragazzo. A Marsiglia, infatti, Sanchez ha ritrovato lo spazio che meritava e soprattutto grande protagonismo in una stagione che potrebbe riportare ancora una volta la squadra in Champions League.

Certo che, il possibile assalto del Psg, sarebbe davvero difficile da rifiutare per un calciatore come Alexis Sanchez. Alla soglia dei 35 anni, la chiamata dei francesi potrebbe regalare al centravanti cileno un’ultima esperienza ad altissimi livelli in uno dei club più ricchi e ambiziosi del panorama calcistico europeo.