Fagioli ko, frattura confermata: UFFICIALE, domani l’operazione

Il centrocampista bianconero, fermatosi nel corso della partita di ritorno delle semifinali di Europa League contro il Siviglia, dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico

Soccorso al 41′ del primo tempo della semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia per un durissimo contrasto di gioco con il calciatore avversario Gudelj, il giovane centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ha necessitato di un trasporto speciale in barella per fronteggiare la presunta lesione alla spalla.

Una prima analisi aveva lasciato presagire che si potesse trattare di rottura della clavicola ed infatti, dopo ulteriori accertamenti medici svolti questa mattina dallo staff sanitario del club bianconero è giunta conferma ufficiale. Per il gruppo bianconero si tratta di una perdita importante, sebbene non sia stato tra i più incisivi della sfida come buona parte del resto dei compagni di squadra. Il calciatore, spesso sfruttato dal tecnico Massimiliano Allegri come buon rinforzo a centrocampo in fase di costruzione e spinta offensiva, dovrà quindi restare a riposo ed iniziare il proprio processo riabilitativo.

Tegola Allegri, si ferma Fagioli per infortunio

Come evidenziato all’interno del comunicato stampa diramato sui propri canali web, Fagioli dovrà essere sottoposto ad esami strumentali di rito presso le sale attrezzate del ‘J|Medical’ prima di fronteggiare l’intervento chirurgico in programma nella giornata di domani.

L’iter riabilitativo sarà comunque piuttosto lungo e si presume che non possa far rientro nelle battute finali di questa stagione sportiva, spostando tutte le attenzioni al prossimo anno ove dovrebbe restare uno degli elementi di punta del club torinese.