DIRETTA Serie A, Sassuolo-Monza: formazioni UFFICIALI LIVE

Il Sassuolo riceve il Monza a Reggio Emilia nell’anticipo del venerdì che apre la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che puntano a finire la stagione nella parte sinistra della classifica che sarà diretta dall’arbitro Santoro della sezione di Messina.

Da una parte i neroverdi di Alessio Dionisi vogliono invertire il trend dopo aver conquistato un solo punto – grazie al pareggio col Bologna – nelle ultime tre uscite che li hanno visti soccombere contro Lazio e Inter. Dall’altra i biancorossi di Raffaele Palladino vogliono continuare a stupire ed allungare la striscia di sette risultati utili in cui sono arrivati 15 punti, tre cui i tre di settimana scorsa con il Napoli, per portarsi a ridosso della zona coppe europee qualora la Juventus dovesse essere estromessa dalla Uefa. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con le reti di Ferrari e Caprari. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Monza in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Monza

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. Alle. Palladino.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.