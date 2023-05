DIRETTA | Milan-Sampdoria, Pioli: “Delusione forte, ecco l’obiettivo” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero ad un giorno dalla sfida contro la Sampdoria, in programma a San Siro alle ore 20.45

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, chiamato a sfidare la Sampdoria, per la terzultima di Serie A.

I calcoli, ormai, non servono più a nulla: i rossoneri devono vincere e sperare che qualcuna delle squadre in avanti sbagli più di una volta o che la Giustizia Sportiva ridisegni la classifica. Non ci sono alternative.

Il Milan è dunque chiamato a rialzarsi dopo l’eliminazione in Champions League e Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Il tecnico in conferenza stampa presenta la partita di domani.

“Non siamo dove vorremmo essere in campionato. Bisogna essere concentrati e determinati, dobbiamo pensare a domani. Fortunatamente non è finita martedì la stagione, così possiamo dimostrare chi siamo. Motivazioni? La delusione è forte, i ragazzi ci hanno messo un po’ di tempo, ma dobbiamo reagire da grande squadra. Il percorso vede più successi che delusioni, ma testa a domani”.

Champions vitale – “E’ l’obiettivo, i bilanci vanno sospesi, andare in Champions è troppo importante”.

La finale ha tolto tante energie e punti- “Certo che ne è valsa la pena provarci. In questa stagione abbiamo imparato cose diverse, ci ha dato esperienza per il futuro. Juve? L’unica cosa reale è la partita di domani”.

Complesso di inferiorità con l’Inter – “La differenza l’hanno fatta i primi due primi tempi. All’andata abbiamo subito due gol, andando in difficoltà. Il Milan al ritorno, invece, nonostante le occasioni non è riuscito a segnare. Titolari stressati? Non credo noi siamo arrivati bene alla partita. In Champions ci siamo arrivati bene”.

Punti persi con le piccole – “Abbiamo avuto difficoltà in questo tipo di partite. Fatica a segnare? Credo che è stato il difetto più grande, si è finalizzato troppo poco”.

Diversità di rendimento tra Champions e campionato – “Cosa serve per migliorare? Le scelte fatte sono state condivise con la proprietà, a fine stagione si faranno tutte le valutazioni. Il bilancio andrà fatto a fine stagione. Potrà essere una stagione con voti alti o deludente. Aspettiamo per dare i voti”.

