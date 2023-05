Chi ha il record di vittorie consecutive in Serie A?

Andiamo a scoprire chi ha il record di vittorie consecutive della Serie A; si tratta di un primato che molto difficilmente verrà superato.

Vi siete mai chiesti chi detiene il record di vittorie consecutive in Serie A? Negli anni ci sono state squadre capace di vincere un numero incredibile di partite che hanno lasciato senza parole.

Ricordiamo, ad esempio, al Roma di Garcia che fece sognare i propri tifosi con undici vittorie consecutive prima di fermarsi in casa del Torino; non possiamo poi non citare il Napoli (tredici vittorie in fila) e la Juventus che ne vinse quindici.

Il primato, però, lo detiene l’Inter; i nerazzurri, infatti, sono primi in questa speciale classifica con diciassette vittorie consecutive. Un numero a dir poco impressionante di una squadra con una qualità tecnica e fisica incredibile.

L’Inter dei record: diciassette vittorie consecutive per i nerazzurri

La stagione 2006/2007 è stata dominata, dall’inizio alla fine, dall’Inter di Mancini; una squadra che poteva vantare, in rosa, giocatori della qualità di Julio Cesar, Maicon, Cambiasso, Ibrahimovic, Zanetti, Crespo.

Fisicità e qualità per una squadra capace di segnare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento della partita; fermare quell’Inter era impossibile e infatti i nerazzurri chiusero il campionato con 97 punti e una sola sconfitta.

Numeri veramente incredibili che furono impreziositi da una striscia di diciassette vittorie consecutivi; un record ancora imbattuto e che, probabilmente, resterà tale per diverso tempo.

Riuscire a vincere così tante partite non è per nulla semplice a maggior ragione nel calcio attuale dove si gioca ogni tre giorni e mantenere la stessa attenzione mentale e avere la stessa condizione fisica per diverso tempo è piuttosto complicato.

L’Inter, per questo, fece un qualcosa di straordinario; il grande artefice fu, ovviamente, Mancini anche se il tecnico poteva contare su una rosa straordinaria.

Questo incredibile record ebbe inizio il 25 ottobre del 2006 contro il Livorno in una gara vinta con un netto 4-1; il match successivo fu il derby che vide i nerazzurri imporsi con un pirotecnico 4-3.

Il venti dicembre 2006 l’Inter si impose due a zero sulla Lazio in una Serie A che stava prendendo la direzione di Milano sponda nerazzurra. L’ultima vittoria, di questo straordinario cammino, è stata il cinque a due contro il Catania a.

I nerazzurri videro interrompersi la striscia di vittorie consecutive il 28 febbraio del 2007 contro l’Udinese capaci di fermare i ragazzi di Mancini sul risultato di uno a uno. Piccola curiosità, i friulani riuscirono a conquistare un punto sia all’andata sia al ritorno.

Un pareggio che ovviamente non cambia la storia; quella Serie A fu dominata dall’Inter che realizzò, in totale, 80 gol ed ebbe in Ibrahimovic il miglior marcatore con quindici reti. L’unica sconfitta arrivò contro la Roma.