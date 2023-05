Chi è l’allenatore più vecchio della Serie A?

In Serie A ci sono allenatori di grande livello; andiamo a vedere chi è l’allenatore più anziano nel massimo campionato italiano.

Il massimo campionato italiano può vantare allenatori di un certo spessore; Mourinho, dopo diversi anni, è tornato accettando la sfida (per nulla semplice) sulla panchina della Roma. Alla Juventus, invece, Allegri vuole riportare il club a dominare la Serie A.

Non possiamo poi non menzionare Spalletti, autore di un calcio moderno che riesce ad unire efficacia e bel gioco; troviamo poi Inzaghi, un vero e proprio maestro nelle Coppe.

Ma vi siete mai chiesti chi è l’allenatore più anziano del massimo campionato italiano? Non è nessuno delle big di Serie A ma è il tecnico di una squadra che, da diverso tempo, ha iniziato un progetto interessante e ogni anno lotta per un posto in Champions League.

Serie A, allenatore più vecchio: Gasperini dell’Atalanta

Il tecnico più anziano della Serie A è Gasperini, allenatore dell’Atalanta; parliamo di un classe 1958 che, alla guida del club bergamasco, ha trovato la sua isola felice.

In un club che lavora molto bene e sa far crescere i giocatori nel migliore dei modi, Gasperini si è trovato benissimo portando l’Atalanta ai vertici del calcio italiano e protagonista in ambito europeo.

Un calcio decisamente riconoscibile e che ha messo in difficoltà tutte le difese del massimo campionato italiano; un 3-4-2-1, quello di Gasperini, dove gli esterni devono lavorare tantissimo e svolgere entrambe le fasi di gioco nel migliore dei modi.

I due esterni, in questo modulo, diventano degli attaccanti aggiunti e vanno in aiuto ai due trequartisti e alla punta; l’attaccante centrale deve muoversi per non dare punti di riferimento e favorire gli inserimenti delle mezze punte che attaccano la profondità alla perfezione.

Un sistema di gioco complesso con tempi di gioco che devono essere perfetti; Gasperini è tra gli allenatori migliori ad esprimere il 3-4-2-1 e a valorizzare i giocatori a disposizione.

Inoltre è il tecnico più anziano della Serie A ma, nonostante questo, riesce a tenersi costantemente aggiornato con il calcio e la sue evoluzione; una caratteristica che gli permette di essere uno dei migliori nel massimo campionato italiano.