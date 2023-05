Caos Juventus, c’è la sentenza: “Dimissioni in massa”

Tiene sempre banco il caso Juve e la penalizzazione, poi ‘sospesa’, a campionato in corso. Arriva la sentenza in diretta

Sono settimane decisive per la Juventus tra campo e le note vicende giudiziarie. Il prossimo 22 maggio, come noto, si tornerà davanti alla Corte Federale d’Appello per l’udienza e la nuova sentenza sul caso plusvalenze.

Il club bianconero attende la nuova decisione sulla possibile penalizzazione, in attesa di novità anche sulla cosiddetta manovra stipendi. Nel frattempo, intervenuto a ‘Radio Bianconera’, il telecronista di ‘7 Gold’ Francesco Oppini ha tuonato: “È una pagliacciata senza precedenti con a capo Gravina e quelli che sono insieme a lui. Dovrebbero dimettersi tutti. Si può penalizzare qualcuno se ha sbagliato, ma non durante la stagione”. Il noto tifoso bianconero si è espresso così sulla regolarità del campionato in corso: “Quando la Juve ha ricevuto la prima sanzione, le milanesi hanno perso punti, le romane hanno trovato coraggio, mentre il Napoli continuava a viaggiare. Questo credo sia stato frutto dell’esclusione dei bianconeri dalla zona Champions. Tutto è stato falsato“.

Caso Juventus, Oppini tuona: “Tutto è stato falsato”

Per Oppini il campionato è senza dubbio falsato e dovrebbero esserci conseguenze immediate ai vertici della Federcalcio.

“La squadra di Spalletti ha meritato lo scudetto, ma immaginate cosa sarebbe accaduto se avesse vinto la Juve con un giocatore acquistato tramite una plusvalenza? Del resto c’è un’inchiesta in corso su Osimhen“, ha chiosato il telecronista. Il caso Juve è tutt’altro che concluso e destinato a far discutere ancora a lungo.