Assalto contro il pullman: tifosi furiosi al rientro della squadra

Anche in Serie C siamo entrati nella fase più calda e concitata della stagione. Sentitissimi i playoff per il Foggia finito nell’occhio del ciclone

Mentre in Serie A mancano le ultime tre giornate di un campionato già vinto da tempo dal Napoli, in Serie C siamo entrati invece nel vivo della post season, con i playoff promozione a catalizzare l’attenzione dei tifosi.

Focus in particolare sul cammino del Foggia di Delio Rossi, che ha chiuso al quarto posto il girone C con 61 punti in 38 partite, ed è chiamato a provare ad alimentare il sogno di un salto in B attraverso lo spareggio. Di fronte il Cerignola in un sentitissimo derby pugliese che ieri ha visto anche consumarsi un primo atto a senso unico. Vittoria nettissima per i padroni di casa dell’Audace che con Sainz-Maza (doppietta), Achik e D’Ausilio hanno mandato al tappeto i rossoneri foggiani per 4-1. Un ko rotondo e molto pesante, che lascia poco margine per il ritorno e che soprattutto ha fatto infuriare i tifosi.

Serie C, Foggia nel caos dopo il ko col Cerignola: tifosi contro il pullman

Una gara molto sentita quella di ieri per il Foggia, che dopo la partita in trasferta ha dovuto fare anche i conti con i tifosi amareggiati al rientro allo Zaccheria.

I fan rossoneri hanno infatti contestato la squadra al ritorno in città all’esterno dello stadio, alzando evidentemente la tensione e i livelli di nervosismo. Ad attendere la truppa di Rossi c’era infatti un gruppo di tifosi che hanno avviato una contestazione anche piuttosto accesa, con il pullman della squadra preso letteralmente d’assalto.

Diversi oggetti tra cui bastoni e pietre sono stati lanciati contro il mezzo, il tutto in un’atmosfera resa ancora più accesa dai fumogeni. Le forze dell’ordine hanno quindi riportato la calma in un ambiente che ha poco gradito il ko pesantissimo dell’andata nel derby col Cerignola. Ora parola al campo per il ritorno di lunedì allo Zaccheria.