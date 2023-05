Staff tecnico della Lazio di Sarri: tutti i suoi uomini

La Lazio è allenata da Maurizio Sarri; andiamo a scoprire tutto lo staff tecnico del club biancoceleste a partire da Giovanni Martusciello.

La Lazio è guidata da Sarri, tecnico con una filosofia di gioco ben preciso; l’allenatore vuole che la sua squadra abbia il pallino di gioco (indipendentemente dall’avversario) cercando costantemente la verticalizzazione.

Sarri, come allenatore, lo conosciamo piuttosto bene; ora, però, andiamo a vedere tutti i suoi uomini, ovvero lo staff tecnico del club biancoceleste.

Giovanni Martusciello vice allenatore Lazio

Iniziamo da quello che è il braccio destro di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello; lui ricopre il ruolo di allenatore in seconda e la sua è una figura molto importante.

Oltre a confrontarsi costantemente con Sarri sulle scelte da fare durante la partita per provare a cambiare l’esito del match, il tecnico in seconda ha la possibilità di prendere la guida della squadra qualora l’allenatore principale non possa (per qualsiasi motivo) scendere in campo.

Adalberto Grigioni e Massimo Nenci preparatori dei portieri

Per una squadra di calcio i preparatori dei portieri sono, a dir poco, fondamentali; grazie a loro, infatti, gli estremi difensori possono migliorare sotto diversi aspetti e aumentare le qualità da mettere al servizio della squadra.

Da questo punto di vista, nella Lazio la crescita di Provedel è sotto gli occhi di tutti; il portiere è, sicuramente, uno dei migliori nel ruolo dell’intero campionato.

Gianni Picchioni e Marco Ianni assistenti tecnici

Nello staff tecnico della Lazio troviamo anche Gianni Picchioni e Marco Ianni; i due svolgono il ruolo, importantissimo, di assistenti tecnici.

La figura dell’assistente tecnico, per una squadra di calcio, è fondamentale dal momento che il suo compito è quello di lavorare con un determinato numero di giocatori in modo da farli crescere sotto l’aspetto tattico. L’assistente tecnico, inoltre, dirige fasi precise dell’allenamento.

Alessandro Fonte, Davide Ranzato e Davide Losi preparatori atletici

Arriviamo, ora, ad un’altra figura molto importante per una squadra di calcio; si tratta del preparatore atletico. Nello staff di Sarri, a svolgere questo compito, troviamo Alessandro Fonte, Davide Ranzato e Davide Losi.

La figura del preparatore atletico è fondamentale dal momento che permette ad una squadra di calcio di farsi trovare pronta, dal punto di vista fisico, all’interno di una stagione colma di impegni.

Enrico Allavena match analyst

Se parliamo di figure fondamentali all’interno di una squadra di calcio non possiamo non fare riferimento ad Enrico Allavena, match analyst del club biancoceleste.

Al giorno d’oggi una figura come quella del match analyst è di grandissima importanza dal momento che il suo compito è studiare le partite e trasformare i dati raccolti in informazioni da riferire ai giocatori. In questo modo la squadra può alzare il suo livello.

Chi è il medico sociale della Lazio e quanto guadagna

Passiamo, ora, al reparto medico; il responsabile di quest’area è Ivo Pulcini. Bisogna, poi, menzionare la figura di Fabio Rodia, medico sociale della Lazio.

Ma quanto guadagna il medico sociale del club biancoceleste? Possiamo dire come, approssimativamente, questa figura guadagni intorno ai sessanta mila euro.

Fisioterapisti Lazio, chi sono e quanto guadagnano

In una squadra di calcio sono fondamentali i fisioterapisti; la Lazio ne ha quattro e sono Christian Marsella, Gianni Scappini, Daniele Misseri e Umberto Mei.

La figura del fisioterapista (percepisce intorno ai duemila euro) è molto importante dal momento che il suo lavoro permette di evitare lesioni gravi e curare quelle esistenti.