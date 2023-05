Siviglia-Juve, bomba d’acqua sulla città: le ultime

Questa sera si giocherà il ritorno della semifinale di Europa League tra la formazione bianconera e quella andalusa

Dopo il pareggio dell’andata, Juventus e Siviglia torneranno a sfidarsi questa sera al Sanchez Pizjuan per il ritorno di Europa League. Un match dal quale verrà fuori la squadra che il prossimo 31 maggio si giocherà la finalissima di Budapest contro la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen.

In vista della gara di Siviglia non giungono di certo buone notizie per entrambe le formazioni che questa sera scenderanno in campo. In questi minuti si è infatti abbattuto un forte acquazzone su tutta la città che rischia di compromettere le condizioni del terreno di gioco.

Ad ogni modo, stando agli ultimi aggiornamenti dalla Spagna, il match non sembra essere certo a rischio rinvio anche in virtù delle previsioni meteo di questa sera. Durante la gara tra Siviglia e Juventus è infatti previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo coperto senza alcuna precipitazione.