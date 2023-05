Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 18 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 18 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla Champions League. Definita la finalissima di Istanbul: il Manchester City schianta il Real Madrid campione in carica e raggiunge l’Inter di Simone Inzaghi. Netto 4-0 dei Citizens all’Etihad dopo il pareggio dell’andata, serata perfetta per la squadra inglese che senza i gol di Haaland stacca il pass per la finale nel segno di Bernardo Silva, autore di una doppietta.

“Sono mostri”, è l’apertura in prima pagina del Corriere dello Sport. La squadra di Pep Guardiola si è resa protagonista di una prestazione super, travolgendo Benzema e compagni. Il tecnico catalano si proietta verso l’Inter: “Una finale contro una squadra italiana non è la partita migliore possibile. Dobbiamo prepararci mentalmente, ma ci sarà tempo per farlo”.

Infine, su Tuttosport lo sguardo è già sull’Europa League e in particolare sul decisivo match della Juventus sul campo del Siviglia. La squadra di Allegri si gioca la finale di Budapest, in trasferta come la Roma di Mourinho. È chiamata all’impresa anche la Fiorentina di Italiano dopo il 2-1 del Basilea al Franchi.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 18 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il Mirror, in Inghilterra, esalta la prestazione del Manchester City di Guardiola e di un super Bernardo Silva, che sblocca e di fatto chiude la semifinale di ritorno. Umore opposto in Spagna e sui quotidiani iberici: il tonfo del Real Madrid di Ancelotti è destinato a lasciare strascichi dopo la Liga dominata dal Barcellona.