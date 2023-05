Probabili formazioni Siviglia-Juventus: l’allegrata stavolta è in attacco

Partita decisiva sul campo del Siviglia per la Juventus in Europa League: le ultime e le probabili formazioni della sfida

Notte da dentro o fuori per la Juventus nella tana del Siviglia: in palio c’è la finalissima di Europa League. Si riparte dall’1-1 della gara d’andata, con Gatti che al 97’ ha replicato al vantaggio degli andalusi firmato da En-Nesyri.

Nel catino del ‘Sanchez’ Pizjuan’ Allegri si affida al 3-5-2 con una possibile sorpresa in attacco: l’allegrata stavolta può essere Kean, al ritorno da titolare in favore di Milik e Vlahovic. Il centravanti classe 2000 è pronto ad affiancare Di Maria, mentre a sinistra Kostic è in vantaggio su Chiesa. L’altro dubbio di Allegri è in difesa: Gatti dovrebbe completare il pacchetto arretrato, spuntandola su Alex Sandro. Dall’altra parte della barricata Mendilibar recupera Ocampos, uno dei migliori in campo all’andata prima della sostituzione per infortunio. Il tecnico del Siviglia ritrova anche l’altro milanista Suso, che partirà dalla panchina. Alle spalle di En-Nesyri, Lamela è in corsia di sorpasso su Bryan Gil. Per il resto confermata la formazione scesa in campo la settimana scorsa a Torino.

Europa League, Siviglia-Juventus: le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Lamela; En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Alex Telles, Rekik, Suso, Gomez, Bryan Gil, Rafa Mir, Hormigo, Manu Bueno. Allenatore: Mendilibar

Indisponibili: Marcao, Jordan, Nianzou

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Miretti, Iling-Junior, Chiesa, Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Pogba, Bonucci, De Sciglio, Soulé, Kaio Jorge

Squalificati: –

Diffidati: –

Arbitro: Makkelie (Olanda); VAR: Van Boekel (Olanda)

Siviglia-Juventus, dove vederla in Tv e il cammino delle due squadre

Siviglia-Juventus – match di ritorno delle semifinali di Europa League in programma questa sera alle 21 al ‘Sanchez Pizjuan’ – sarà trasmesso in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile sulle piattaforme DAZN, SkyGo, NOW TV e RaiPlay. La Juventus è arrivata in semifinale dopo aver eliminato lo Sporting Club Portugal nei quarti e in precedenza Friburgo e Nantes. I bianconeri nel campionato di Serie A hanno sconfitto la Cremonese nell’ultima giornata, conservando il secondo posto in classifica. Il Siviglia, come i bianconeri, è retrocesso in Europa League dalla Champions e nel turno precedente ha estromesso dalla competizione la corazzata Manchester United. Prima dei ‘Red Devils’ gli andalusi hanno avuto la meglio su Fenerbahce e PSV Eindhoven. All’andata, lo ricordiamo, finì in pareggio (1-1): gol nel primo tempo di En-Nesyri, pareggio in pieno recupero di Gatti da parte della Juve.