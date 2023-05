Paura in Basilea-Fiorentina, malore sugli spalti: match sospeso

Attimi di paura durante i supplementari di Basilea-Fiorentina: possibile malore sugli spalti e match sospeso per diversi minuti

Attimi di grande apprensione in Basilea-Fiorentina. Durante il secondo tempo supplementari, con il punteggio sull’1-2, l’arbitro è stato costretto a sospendere il match per il malore accusato da un tifoso presente nel settore ospiti.

Tutto è accaduto intorno al 109′ con i calciatori viola che stavano facendo riscaldamento che hanno richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei soccorsi. Immediatamente il direttore di gara a sospeso la partita, mentre una barella si è avvicinata alla zona di stadio riservata ai tifosi della Fiorentina. Lo situazione ha richiesto uno stop lungo sei minuti prima che, a soccorsi prestati, il match potesse riprendere.

Basilea-Fiorentina: tifoso trasportato in ospedale

Il tifoso che ha accusato il malore è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. Anche lo speaker dello stadio ha spiegato, durante il match, che il sostenitore della Fiorentina è cosciente ed è in viaggio verso l’ospedale per effettuare tutti i controlli del caso.