Nuovo caso Skriniar: l’Inter lo perde subito a zero

Il club nerazzurro potrebbe perdere nelle prossime settimane un altro dei pilastri delle ultime stagioni

A prescindere da come finirà l’annata dell’Inter, in estate potrebbe arrivare una mini rivoluzione. Simone Inzaghi – sempre più vicino alla permanenza in panchina dopo la rimonta in campionato e le due finali conquistate in Coppa Italia e Champions League – potrebbe perdere alcuni dei suoi big.

Certo di una partenza – ad esempio – è Milan Skriniar, fuori da oltre un mese per un infortunio alla schiena e prossimo a diventare un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Dopo aver rifiutato la proposta per il rinnovo formulata dal club nerazzurro, il centrale slovacco – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno – lo scorso inverno aveva raggiunto un pre-accordo con la società parigina per il trasferimento a costo zero.

Quella legata all’ex Sampdoria potrebbe non essere l’unica cessione della prossima estate. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, a lasciare l’Inter nel giro di poche settimane dovrebbe essere anche Stefan de Vrij. Il difensore olandese, che come Skriniar andrà in scadenza di contratto a fine stagione, non ha ancora accettato la proposta per il rinnovo da tempo sul suo tavolo. Come più volte precisato anche dal suo agente Pastorello, infatti, negli ultimi mesi l’ex Lazio ha ricevuto diverse proposte per l’addio a zero anche da campionati esteri, in particolare da quello spagnolo.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid piomba su de Vrij

Sulle tracce di Stefan de Vrij vi sarebbe l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

I ‘colchoneros’ si trovano in una fase di piena ricostruzione del reparto difensivo e vorrebbero introdurre in rosa almeno un paio di elementi. Il primo, con ogni probabilità, potrebbe essere Soyuncu, centrale turco in scadenza di contratto con il Leicester e nel mirino dell’Inter in passato.

Il secondo – invece – il difensore nerazzurro, reduce da una stagione in ombra alle spalle di un sorprendente Francesco Acerbi. Proprio la perdita di minuti dell’ultima annata potrebbe convincere definitivamente de Vrij a rifiutare l’ultima proposta di rinnovo dell’Inter ed intraprendere alla corte di Simeone una nuova avventura.