Esonero Inzaghi, svolta al vertice: “Non hai certezze”

Il tecnico piacentino ribalta i pronostici e zittisce le critiche con gli ultimi ottimi risultati stagionali, ecco perché meriterebbe una riconferma all’Inter

Il vibrante risultato complessivo di tre reti all’attivo maturato sul terreno di gioco di San Siro nelle due semifinali di Champions League contro gli storici rivali del Milan ha rilanciato il progetto tecnico dell’Inter con Simone Inzaghi alla guida della squadra nerazzurra, dopo un periodo di alti e bassi incredibili che hanno minato alcune delle certezze portate avanti dalla dirigenza nel corso dell’anno.

Nulla è ancora dato per certo, eppure sia l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che il presidente Steven Zhang hanno voglia di investire ancora sul piacentino anche nel prossimo futuro. Una mezza certezza su cui anche il giornalista Bruno Longhi, in un recente intervento ai microfoni di Tv Play su Twitch, ha voluto dire la sua: “Dopo la pioggia, ecco il sereno. Nonostante alcune difficoltà, l’Inter ha portato a casa Supercoppa, due finali di Coppa Italia e Champions. In campionato si è prodotto di meno, forse in quelle circostanze il tecnico non ha avuto polso nella gestione della squadra. Ma il bilancio complessivo è decisamente positivo. Quindi ora la riconferma spetta soltanto a Marotta. Non vedo motivazioni per cui non debba essere riconfermato in panchina“.

Inzaghi da riconferma, Pioli gode della fiducia dirigenziale

Il giornalista ha poi lanciato un breve parallelismo con il collega Stefano Pioli, sulla carta maggiormente ancorato al proprio progetto milanista rispetto ad Inzaghi per via della vittoria del campionato lo scorso anno.

“Il piacentino è reduce dal fallimento della passata stagione, mentre l’allenatore del Milan ha dalla sua la fiducia all’unanimità della dirigenza sul lavoro svolto e culminato con lo Scudetto“, ha dichiarato Longhi. Sulla permanenza di Inzaghi in panchina, in ogni caso, non ci sono dubbi: “Lui è quello che dona maggiori certezze. Altri come Thiago Motta o Roberto De Zerbi non ne danno affatto“, ha poi concluso il giornalista.