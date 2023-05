Dramma Nadal, UFFICIALE salta il Roland Garros. Poi l’annuncio sul ritiro

Rafa Nadal non ci sarà al prossimo Roland Garros. La notizia che scuote i tifosi arriva direttamente dal fenomeno iberico

Brutte notizie per i grandi appassionati di tennis che attendono questo periodo dell’anno per ammirare le gesta dei più grandi campioni nella cornice suggestiva del Roland Garros, il più importante torneo su terra rossa al Mondo.

A Parigi non ci sarà il re di questa superficie, Rafael Nadal. L’attesissimo campione maiorchino ha dovuto alzare ufficialmente bandiera bianca a causa dei tanti problemi fisici che lo hanno colpito.

L’ex numero uno al mondo ha parlato in una conferenza stampa dedicata: “La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros. E’ un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E’ difficile, ma il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che i risultati degli ultimi mesi sono stati di un livello basso”.

Tennis, arriva l’annuncio di Nadal: “Non ci sarà al Roland Garros e sul 2024…”

Non ci sarà quindi al Roland Garros l’attesissimo Rafa Nadal, che da qualche tempo teneva in ansia i tifosi con uno stato fisico problematico.

Oggi è arrivata la conferma ufficiale di un forfait doloroso che si unisce ad un altro importante annuncio sul ritiro: “Voglio giocare in maniera continuativa, ho avuto sempre tanti infortuni. Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò. Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l’ultimo anno in campo“.

Difficile ad ogni modo, per sua stessa ammissione, fare pronostici su rientro in campo e ritiro, ma ciò che appare certo è che i tifosi sperano presto di riveder brillare la stella di uno dei più grandi di sempre.