Dirigenti della Lazio, l’organigramma completo della società biancoceleste

Andiamo a scoprire da chi è composta la dirigenza della Lazio; ecco tutto l’organigramma del club biancoceleste a partire da Lotito.

La Lazio è la prima squadra della capitale; alla guida dal club biancoceleste troviamo Maurizio Sarri.

Ora, però, andiamo a scoprire l’organigramma completo del club capitolino; ecco tutti gli uomini della Lazio.

Claudio Lotito, presidente Lazio

Iniziamo dal numero uno della società biancoceleste, Claudio Lotito; lui ricopre la figura di presidente della Lazio e, come tale, rappresenta al massimo livello il club capitolino.

Non esiste decisione che non passi dal Lotito come, ad esempio, il benestare per portare al termine le operazioni di mercato il cui scopo è quello, ovviamente, di migliorare il valore dei biancocelesti.

Marco Moschini consigliere

Prima di passare alla figura di Igli Tare non possiamo non menzionare Marco Moschini; lui ricopre il ruolo di consigliere e, proprio per questo, è una delle persone più importanti nella dirigenza del club capitolino.

Il suo è un ruolo particolarmente importante perché ha il potere di firma e si può sostituire a Lotito.

Igli Tare, direttore sportivo

Durante le partite della Lazio, specialmente quelle disputate all’Olimpico, al fianco di Lotito vediamo la presenza di Igli Tare; la sua figura è quella di direttore sportivo.

Un ruolo molto importante dal momento che il suo compito è quello di occuparsi delle faccende di mercato e cercare, ad ogni sessione, di migliorare il livello della Lazio.

Armando Antonio Calveri

Passiamo ora alla figura del segretario generale che viene ricoperta, all’interno della società biancoceleste, da Armando Antonio Calveri.

Un ruolo molto importante dal momento che si occupa di diversi compiti dall’organizzazione del ritiro alla formalizzazione delle operazioni di mercato.

Marco Cavaliere direzione amministrativa e controllo di gestione

Passiamo poi alla figura di Marco Cavaliere che ricopre un ruolo molto importante all’interno dell’organigramma biancoceleste dal momento che si occupa della direzione amministrativa e del controllo di gestione della società.

Francesca Miele, direzione legale e contenziosi

All’interno di una società di calcio una figura come quella di Francesca Miele è, a dir poco, fondamentale; lei, infatti, ricopre il ruolo di direzione legale e contenziosi.

Tra i suoi compiti troviamo quello di seguire i vari contenziosi e di fornire supporto legale alla società quando questa ne ha bisogno.

Giovanni Russo, direzione organizzativa centro sportivo di Formello

La Lazio si allena al centro sportivo di Formello: la direzione organizzativa di tale centro sportivo è affidata a Giovanni Russo che, per questo, ha un ruolo molto importante all’interno della società biancoceleste.

Settore giovanile: le figure più importanti

Per quanto riguarda il settore giovanile, la Lazio ha tre figure che bisogna citare: Enrico Lotito (direttore generale), Alberto Bianchi che si occupa della direzione del settore giovanile e Giuseppe Lupo il cui ruolo è quello di segretario del settore giovanile.

Come contattare la dirigenza

Per quanto riguarda la modalità per entrare in contatto con la dirigenza è la seguente: i tifosi possono chiamare il centralino al numero +39 06 9760 7111.