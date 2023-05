DIRETTA Europa League, Siviglia-Juventus: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sanchez Pizjuan’ tra il Siviglia di Mendilibar e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Siviglia in terra spagnola in una gara valida come ritorno delle semifinali di Europa League. Una sfida che mette in palio la finalissima di Budapest in programma il 31 maggio che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia di vittorie consecutive, puntano a centrare l’atto finale della seconda competizione europea per club come non avviene dal 1995 per provare a qualificarsi in Champions a prescindere dalle eventuali penalizzazioni che riceverà in campionato. Dall’altro i biancorossi di José Luis Mendilibar, vanno a caccia della settima finale di questa manifestazione dopo aver vinto tutte le altre sei, tra cui quella del 2020 contro l’Inter. Visto l’1-1 dell’andata con i gol di En Nesyri e Gatti non ci sono calcoli da fare: chi vince passa il turno, mentre in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per stabilire chi si giocherà il trofeo dell’Europa League contro la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sulla app di Dazn, su Sky Sport e in chiaro su Tv8. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sanchez Pizjuan’ tra Siviglia e Juve in tempo reale.

Formazioni ufficiali Siviglia-Juventus

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounu; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, O.Torres, Gil; En-Nesyri. Al. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Kean. All. Allegri