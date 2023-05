DIRETTA Conference League, Basilea-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno della UEFA Conference League

Dopo la sconfitta dell’andata, la Fiorentina tenta la rimonta in casa del Basilea per raggiungere la finale di Conference League. Passata in vantaggio allo stadio Artemio Franchi grazie alla rete di Arthur Cabral, la Viola è stata piegata dai gol di Andy Diouf e Zeki Amdouni.

Un risultato bugiardo che impone alla squadra di Vincenzo Italiano di vincere in terra elvetica e di farlo con almeno due gol di scarto, per evitare l’alta tensione dei supplementari e degli eventuali rigori. Senza più troppe pretese in campionato vista la distanza siderale da Atalanta e Roma, i toscani sperano di riuscire a guadagnarsi il pass per l’Europa League attraverso la vittoria della Conference. Rispetto alla sfida di Firenze, il tecnico gigliato recupera Nikola Milenkovic, che aveva saltato l’andata per squalifica.

L’unico assente resta, dunque, il lungo degente Salvatore Sirigu. Ad un passo da un’impresa storica, il tecnico del Basilea Vogel ha chiesto ai suoi ragazzi di non speculare troppo sul risultato di una settimana fa, per non rischiare di prestare troppo il fianco alle avanzate fiorentine. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Basilea-Fiorentina, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma giovedì 18 maggio alle 21, Basilea-Fiorentina sarà trasmessa su DAZN, Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254). Ecco le probabili formazioni:

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Brekalo. All. Italiano

ARBITRO: José María Sánchez (SPA)