Contatti Lazio, come scrivere ai biancocelesti? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie per scrivere ai biancocelesti; esistono diversi modi per contattare la Lazio.

La Lazio è la prima squadra della capitale ed è seguita un numero veramente importante di tifosi; può capitare che il popolo biancoceleste abbia bisogno di entrare in contatto con la società per risolvere diversi problemi. Andiamo a vedere quali sono i modi per poter parlare con la Lazio.

Come posso contattare la Lazio

Il modo più semplice per entrare in contatto con la società biancoceleste è quello di chiamare il centralino. Bisogna effettuare il numero +39 06 97607111; in questo modo i tifosi potranno risolvere i loro dubbi.

Altra possibilità per i tifosi biancocelesti è quello di contattare i vari Lazio store presenti nella capitale; ognuno con un numero di telefono diverso e, ovviamente, con indirizzi diversi.

Si può anche contattare l’amministrazione della Lazio mandando un fax al numero +39 06 97607221.

Bisogna sottolineare anche la possibilità, sempre per i tifosi biancocelesti, di contattare l’ufficio stampa mandando una e-mail a direzione.comunicazione@sslazio.it oppure mandando un fax al +39 06 97607221.

Scrivendo una mail a direzione.sportiva@sslazio.it si può entrare in contatto, appunto, con la direzione sportiva. Infine, per contattare il settore giovanile, basta mandare una e-mail a scuolacalcio@sslazio.it o mandare un fax al solito numero, il + 39 06 97607221.

La Lazio sui social: Facebook, Instagram, Tik Tok

Dal punto di vista social, la Lazio (come le altre squadre) ha diversi account. Iniziamo con Facebook dove il club biancoceleste è seguito da oltre un milione di follower.

Anche su Instagram, social molto in voga, il club biancoceleste ha un milione di fan; per quanto riguarda Tik Tok, invece, la prima squadra della capitale non ha ancora raggiunto cifre esorbitanti a livello di fan dal momento che il club è seguito da più di centocinquanta mila follower.

Lazio biglietteria telefono

Passiamo, ora, alla biglietteria della Lazio; per chiedere informazioni sui biglietti per andare a seguire il club biancoceleste ci sono due possibilità.

I tifosi, infatti, possono mandare una e-mail a info.biglietteria@sslazio.it o mandare un fax al numero +39 06 3237371.

E’ chiaro come, con queste due soluzioni, ii tifosi della Lazio possono anche ricevere informazioni sulla possibilità di annullare l’acquisto di un biglietto non potendo, per qualsiasi motivi, essere presenti allo stadio.

Tessera del tifoso Lazio: di cosa si tratta

La tessera S.S. Lazio millenovecento è la classica tessera del tifoso o meglio conosciuta come fidelity card. Si tratta di uno strumento molto importante dal momento che è fondamentale se si vuole seguire la propria squadra del cuore lontano dall’Olimpico ma è anche necessaria per sottoscrivere l’abbonamento.

Per acquistare la fidelity card ci sono due possibilità: andare direttamente sul sito sslazio.vivaticket.it oppure recarsi in un Lazio Style 1900. Dal punto di vista economico il costo della tessera è di quindici euro e vale ben cinque anni.

Bisogna poi aggiungere come, oltre alla fidelity card, si possa acquistare anche la eagle card; in questo caso parliamo di uno strumento acquistabile solo nei Lazio Style abilitati alla vendita.

Ha una validità di ben dieci anni ma, e questo è sicuramente una cosa molto importante, non può essere usata per seguire la Lazio in trasferta.