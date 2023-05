Cacciato dopo Siviglia, bufera Juventus

I bianconeri di Allegri hanno perso 2-1 al ‘Sanchez Pizjuan’ dicendo addio all’Europa League a un passo dalla finale, dove invece è approdata la Roma

Individuati i grandi ‘colpevoli’ del ko a Siviglia della Juventus che sancisce l’eliminazione dei bianconeri dall’Europa League a un metro dalla finale in cui invece è approdata la Roma di Mourinho.

Su Twitter juventini scatenati, mirino puntato soprattutto su Federico Chiesa e Massimiliano Allegri. Il tecnico per la prestazione della squadra e alcune scelte di formazione, l’esterno per i gravi errori commessi da quando – al ventesimo della ripresa – è entrato in campo.

Da un suo pallone perso è nato l’1-1 di Suso, poi nei supplementari si è divorato la rete del possibile 2-2. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it:

La quantità di palloni che ormai sbaglia Cuadrado è imbarazzante. Sempre un tocco in più, generoso ma appassito. Un po’ come Chiesa che dopo l’infortunio non è più tornato lui #SivigliaJuventus

— Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) May 18, 2023

Uscito Di Maria che non teneva un pallone ed è entrato Chiesa che si è fatto portare a spasso #SivigliaJuve pic.twitter.com/UDg8w0taPE — Ellie (@laltraellie) May 18, 2023

Se leggo uno straccio di difesa a Chiesa, che è colpa dell’allenatore o altre cazzate sclero.

Allegri ha colpe enormi su questa stagione e Chiesa le ha altrettante su una sua stagione completamente fallimentare. Lontano parente di quello del 2021. — Manu 🏳️‍🌈⚪⚫ (@Veltro1997) May 18, 2023

C’era una volta Federico Chiesa pic.twitter.com/0EwOehNXKl — che amarezza (@amarezzache) May 18, 2023

Per il momento Chiesa sta esattamente sostituendo Di Maria:

Un disastro.#jvtblive — Lu (@vi_dico) May 18, 2023

Chiesa peggio di Di Maria e non era facile — Marco (@JFCmarco) May 18, 2023

Ora che vedo Chiesa ho capito perché Di Maria ha fatto tutte quelle scene quando è uscito #SivigliaJuventus — Francesco (@franpiace) May 18, 2023

Quindi Chiesa “perché non lo fa giocare?” si è visto solo nell’azione che ci ha fatto prendere il gol — Avv.Bianco.Nero (@Avv_Bianco_Nero) May 18, 2023

Chiesa al posto di Maria per continuare a giocare in 10… pic.twitter.com/mmTlceO4Ms — Mi chiamavano «Capitale Umano» 🇲🇹 🤍🖤🇸🇪🇲🇰 (@elturro666) May 18, 2023

Chiesa ha distrutto la nostra semifinale, ce l’ha distrutta insieme ad Allegri — FAGIOLISMO PURO (@Maatt3oo) May 18, 2023

vi lamentate di Chiesa.Lui nn deve stare in area, manco deve sapere che esiste la.sua area di porta. Ma giustamente con il nostro allenatore deve fare il terzino. Allegri è indifendibile.Subita ennesima lezione di calcio dagli scarti della serie A — Max (@Maxdrow) May 18, 2023

Vi prego, basta con Allegri, basta, vi prego… — Alessandro Picelli, MD, PhD. (@PicelliAle) May 18, 2023