Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 maggio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina ai nerazzurri, che con un complessivo 3-0 nell’Euroderby si sono conquistati un biglietto per la finale di Champions League: “DELIRIO INTER“; “Dopo 13 anni ritorna in finale di Champions”. Gli altri titoli dedicati alla compagine guidata da Simone Inzaghi: “Il capolavoro nerazzurro non è finito”; “Ha vinto la squadra più forte”. Infine, spazio anche al futuro di Bonucci: “Il capitano annuncia, addio nel 2024”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con “AMALA”; “Inter strepitosa: in finale di Champions dopo 13 anni”. L’editoriale di Zazzaroni si intitola “Il miracolo di Mr Spiaze”, mentre quello di Barbano è “La saggezza al comando”. Sul futuro della Serie A, poi, ci sono delle incertezze riguardo all’allenatore campione d’Italia: “Napoli, i dubbi di Spalletti”.

‘Tuttosport’ dedica il titolo principale ai bianconeri, con un’intervista esclusiva ad Alvaro Morata: “JUVE, VINCI PER POGBA!”. Il taglio alto del quotidiano vede protagonista l’Inter: “InterSTANBUL! Milan, dov’eri?”. I rossoneri sono stati gli assenti ingiustificati della doppia sfida di Champions League. Gli altri titoli di giornata: “L’astio di Commisso e quel no di Juric”; “Romagna sott’acqua ‘ma a Imola si correrà'”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì maggio 2023

All’estero e in particolare in Spagna invece l’attenzione è ovviamente sulla semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City.

Due quotidiani sportivi iberici si posizionano agli antipodi. ‘Marca’ titola “MISION POSIBLE”, dando speranze al Real Madrid di Carlo Ancelotti: questa sera andrà in scena il ritorno in casa del Manchester City. Il taglio alto, invece, è dedicato alla prima finalista: “El Inter ya espera en la Final”. ‘Sport’, invece, si pone dalla parte di Guardiola: “LA HORA DE PEP”. Il tecnico catalano vuole tornare in finale di Champions League e sollevare un trofeo che ha vinto solamente alla guida del Barcellona.