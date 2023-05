Qual è la mascotte della Fiorentina? Ecco Lorenzo, i bambini lo adorano

La Fiorentina ha deciso di colorare lo stadio Franchi con la mascotte Lorenzo, un simpatico leone che piace ai grandi e ai piccini.

Con la proprietà statunitense di Rocco Commisso era praticamente impossibile per la Fiorentina non avere una mascotte, simbolo che in passato non aveva mai avuto.

I gigliati infatti erano una delle pochissime società in Italia a non aver mai creato un pupazzetto che potesse in qualche modo rappresentare la squadra. I tifosi toscani avevano però già portato avanti da diversi anni la proposta di avere come simbolo un marzocco.

Si tratta di un particolare leone che veniva usato molto spesso nella zona dell’Italia centro settentrionale nel 1300. Era quasi un totem per le città che avevano deciso di adottarlo come simbolo e rappresentava il potere popolare.

Forse anche per questa sua derivazione il popolo della Fiorentina decise di aiutare la società nella scelta di un leone come mascotte della propria squadra.

Lorenzo, la mascotte della Fiorentina per i bambini

La mascotte Lorenzo è diventata ufficialmente il simbolo e il portafortuna della Fiorentina dal febbraio 2022, quando venne annunciata sui canali social ufficiali dei toscani. L’intento era quello di arricchire e colorare le iniziative ufficiali dei viola, con il nome che di certo non è casuale.

La mascotte infatti è un omaggio a uno dei grandi signori del passato dell’epoca d’oro di Firenze, quel Lorenzo il Magnifico che ancora oggi è conosciuto da tutti. Uno dei gesti più belli realizzati dalla mascotte Lorenzo è avvenuta nell’estate del 2022, quando presenziò a un evento di Spazio Reale.

In questa struttura risiedevano diversi bambini ucraini che erano stati accolti a Firenze dopo la guerra. A ringraziare pubblicamente il simpatico leone e tutta la dirigenza toscana ci ha pensato il Presidente dell’associazione, ovvero Riccardo Bonechi. I giovani sfortunati ragazzi hanno così potuto vivere una splendida giornata con il marzocco fiorentino.

Costume mascotte della Fiorentina: il vestito

Il vestito di Lorenzo è molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente efficace. La testa è come sempre più grande del consueto e prevede un leone con i denti aguzzi e gli occhioni blu. Davvero enormi anche i baffi ed è vestito con la divisa ufficiale della Fiorentina.

Da notare due particolari posteriormente. Il primo è il numero di maglia, infatti ha adottato il 26, anno di fondazione della società, e in aggiunta indossa anche un mantello rosso. Un tifoso davvero molto speciale che non si è mai tirato indietro quando ha dovuto aiutare e far sorridere i bambini.