Maglia della Lazio: tutte le curiosità che devi conoscere

Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla maglia della Lazio; ecco cosa bisogna sapere sulla divisa della prima squadra della capitale.

La prima squadra della capitale è la Lazio; un club molto importante a livello nazionale con i tifosi che si vantano del loro primato cittadino con gli eterni rivali della Roma.

Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla maglia della Lazio; il club biancoceleste, anche in questa stagione, ha avuto a disposizione tre diverse divise.

Perché la Lazio ha la maglia biancoceleste e cosa rappresentano i colori biancocelesti?

La Lazio la conosciamo, ormai da anni, con l’appellativo di biancocelesti e questo per via dei colori (appunto il bianco e il celeste) con cui il club scende in campo nella maggior parte della partite stagionali.

Sono due colori che rappresentano la delicatezza e la signorilità del club e furono scelti per rendere omaggio alla Grecia, considerata la patria vera e propria dei giochi Olimpici.

Possiamo, dunque, affermare come la storia del bianco e del celeste della Lazio sia decisamente importante e rende ancora più fieri i tifosi della prima squadra della capitale.

Cosa c’è scritto sulla maglia della Lazio?

A livello di sponsor, come possiamo vedere dalle partite disputate dalla Lazio, il club biancoceleste presenta la scritta Binance nelle divise da gioco. Si tratta di una società che gestisce lo scambio di criptovalute.

Bisogna sottolineare come, in occasione del derby di ritorno di questa stagione (vinto dalla Lazio per uno a zero con gol di Zaccagni) abbiamo visto la presenza, sotto ai numeri di maglia, della scritta Paideia.

Di che colore è la seconda maglia della Lazio?

Passiamo alla seconda maglia della Lazio, la cosiddetta divisa da trasferta che in questa stagione abbiamo visto diverse volte.

Come possiamo vedere si tratta di una maglietta nera con, e qui sta la particolarità di questa divisa, una specie di onda ad altezza petto dove risaltano (a livello di colori) il verde e il giallo mentre appaiono più sfumati il bianco e l’azzurro.

Nel bel mezzo dell’onda si nota lo stemma della società biancoceleste; si tratta di una divisa che ha riscosso parecchio successo tra i tifosi.

Di che colore è la terza maglia della Lazio?

Arriviamo, ora, alla terza maglia della Lazio, una divisa che i calciatori biancocelesti hanno indossato spesso.

In questo caso, come possiamo notare, la maglia è bianca con le maniche blu; il riferimento è ad una passata divisa indossata dai giocatori del West Ham.

La particolarità di questa maglia sta nello stemma che è raffigurato in maniera molto diversa rispetto a quanto visto con la seconda divisa.