La storia si ripete per Xhaka: destino già segnato | CM.IT

Dopo essere stato vicino alla Roma, la storia si ripete per Granit Xhaka: le ultime di Calciomercato.it sul centrocampista svizzero

L’Arsenal è tornata ad essere protagonista in Premier League, ma al termine di una grande annata ha perso di mano la possibilità di vincere il titolo: il sorpasso del Manchester City nelle ultime giornate spegne le ambizioni di Arteta.

Il cammino dei ‘Gunners’, tuttavia, ha dimostrato che è stata intrapresa la strada giusta e in estate la società londinese investirà per rinforzare la rosa di Arteta e dare l’assalto decisivo alla Premier. In questo contesto, saranno diversi i giocatori che lasceranno l’Arsenal al termine della stagione, tra cui Granit Xhaka. Non è un mistero che la scorsa estate lo svizzero sia stato molto vicino alla Roma, dopo essere stato indicato da José Mourinho come l’uomo giusto per rinforzare il centrocampo giallorosso. Anche nella sessione di mercato che sta per iniziare la storia si ripeterà per il centrocampista: ancora ambito dalla Serie A, ma con il destino già segnato.

Xhaka pronto a lasciare l’Arsenal, ma sfugge ancora alla Serie A | CM.IT

Nella grande stagione dei ‘Gunners’, Granit Xhaka ha dato un contributo importante alla causa di Mikel Arteta: 45 presenze condite da 7 reti e 7 assist, oltre che dal carisma che lo contraddistingue da tempo.

Proprio quel temperamento che tanto piaceva a José Mourinho e che, considerata la sua volontà di cambiare aria in estate, lo rendono molto appetibile per i club di tutta Europa. Eppure, anche in questo caso, la Serie A è troppo in ritardo per aggiudicarsi lo svizzero di origini albanesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, le trattative con il Bayer Leverkusen sono entrate ormai in una fase troppo avanzata per ipotizzare eventuali inserimenti esterni.

In estate Granit Xhaka lascerà l’Arsenal e cambierà paese: ad attenderlo c’è il ritorno in Bundesliga. Dopo aver trascorso quattro stagioni al Borussia Monchengladbach, l’anno prossimo il centrocampista raggiungerà le ‘Aspirine’. Proprio quel Bayer Leverkusen che giovedì sera ospiterà la Roma, provando a ribaltare il risultato dell’andata e conquistare un posto alla ‘Puscas Arena’ per la finale di Europa League. Un destino incrociato, tra Xhaka e i giallorossi, che si sono sfiorati in più occasioni senza mai unirsi per davvero. Il futuro di Xhaka si chiama Bayer Leverkusen.