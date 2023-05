Il discorso di Allegri: due stelle fuori a Siviglia

La Juventus attesa domani sera dalla decisiva trasferta in casa del Siviglia che vale l’accesso alla finalissima di Europa League. Le possibili scelte di Allegri

Ultimo step per la Juventus prima della decisiva sfida di Europa League nella tana del Siviglia.

Nel catino del ‘Sanchez Pizjuan’ la squadra bianconera si gioca l’accesso alla finalissima di Budapest, ripartendo dal prezioso gol di Gatti nel recupero della sfida d’andata all’Allianz Stadium. Servirà vincere in Spagna per raggiungere l’obiettivo, con la formazione di Massimiliano Allegri che come di consueto ha svolto alla Continassa la rifinitura della vigilia, prima della partenza nel pomeriggio da Caselle per l’Andalusia. Tutti presenti sui campi del quartier generale bianconero, a parte ovviamente gli infortunati Bonucci, De Sciglio, Pogba e Kaio Jorge. Allegri prima della seduta ha voluto raccogliere in cerchio la squadra per un breve discorso, a testimonianza dell’importanza del momento.

La Juve anti-Siviglia: Chiesa e Vlahovic verso l’esclusione

Qualche dubbio ancora di formazione per l’allenatore livornese, che scioglierà domani dopo l’ultima sgambata a Siviglia.

Davanti a Szczesny sono certi del posto Danilo e Bremer, mentre Gatti e Alex Sandro si giocano una maglia dal primo minuto. Se a spuntarla fosse il brasiliano – che resterà per un altro anno a Torino – Allegri potrebbe passare alla difesa a quattro. Sulla corsia destra spazio a Cuadrado, in mediana torna Locatelli insieme a Rabiot e Fagioli, quest’ultimo protagonista assoluto dell’ultimo match di campionato contro la Cremonese. Kostic favorito su Chiesa a sinistra, mentre davanti l’unico sicuro del posto è Angel Di Maria. Come spalla del ‘Fideo’, Milik è al momento in leggero vantaggio su Vlahovic.

🎥 #Juventus – Allenamento di rifinitura alla Continassa prima della partenza per Siviglia: discorso di #Allegri alla squadra, assenti #Pogba, De Sciglio, Bonucci e Soulé 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZKsBLXIDBT — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 17, 2023

La probabile formazione della Juve (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.