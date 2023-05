Friedkin tra abbonamenti, Mourinho e sponsor: ecco quanto perderà la Roma

I Friedkin sono attesi da uno-due mesi cruciali per il futuro della Roma: tra i grandi problemi anche la questione Digitalbits e la cifra importante non versata dallo sponsor

La Roma si appresta a vivere una delle serate più importanti della sua storia recente. Domani sera i giallorossi sfidano il Bayer Leverkusen per difendere l’1-0 conquistato all’andata e soprattutto centrare la finale di Europa League. Dopo Tirana, quella di Budapest sarebbe la seconda consecutiva. Un traguardo clamoroso che darebbe anche la possibilità di arrivare in Champions League dalla porta principale.

Stavolta la Roma dovrà provarci lontano dall’Olimpico, dove in questa stagione sono stati più di 30 i sold out stagionali. Un’ondata d’amore e affetto clamorosi, con file interminabili online per acquistare i biglietti per le partite. Un entusiasmo che ovviamente non si è mai fermato riversandosi anche sulla campagna abbonamenti 2023/24 – con prezzi quasi inviariati – che è cominciata già oggi. All’apertura c’erano già migliaia di persone in coda sul sito della Roma e dopo poche ore il dato parla di seimila tessere già staccate. Questo a prescindere da quello che succederà nella prossima stagione, dal futuro di Mourinho e di Dybala. Che pure non sono gli unici aspetti in forse. Anche perché i Friedkin saranno impegnati anche per questioni di marketing e soprattutto sponsor. Si consumerà infatti la separazione con New Balance, per sposare invece Adidas: si attende solo l’ufficialità in questo senso. Ma in questo senso una soluzione andrà trovata anche sul tema main sponsor.

Roma, via lo sponsor dalle maglie: cosa è successo con Digitalbits e tutte le cifre

La scritta Digitalbits è infatti sparita dalle maglie giallorosse ormai da diverse settimane e dal match col Milan la squadra di Mourinho scende in campo con ‘SPQR’ impresso sul petto. La blockchain di criptovalute non ha infatti versato la rata prevista dal contratto firmato con la Roma: parliamo di 9,5 milioni di euro previsti per questa stagione dopo i 500mila già versati all’inizio e i 5 saldati lo scorso anno.

Il contratto infatti prevede delle cifre a salire e per il 2023/24 si tratterebbe addirittura di 21 milioni. Per un totale di quasi 31 milioni che ora i giallorossi dovranno cercare di ‘rimediare’ in altro modo, magari con un altro accordo. Una situazione preventivaca visto quanto era già successo con l’Inter: anche i nerazzurri da tempo hanno infatti oscurato il nome di Digitalbits dalle maglie e non solo. Per il resto della stagione,così come successo contro Milan, Inter, Monza, Bayer Leverkusen e Bologna, la Roma (anche le altre selezioni, ad esempio quella femminile) scenderà in campo con la scritta ‘SPQR’. Per questo i Friedkin sono chiamati a uno-due mesi cruciali per il futuro giallorosso, sia a livello tecnico che manageriale e finanziario.