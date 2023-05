Febbre Champions: voli per Istanbul a prezzi folli e caccia ai biglietti

Non si conosce ancora la seconda finalista di Champions League che i voli per la Turchia sono già stati presi d’assalto: prezzi stratosferici e caccia ai biglietti per l’ultimo atto di questa edizione di Champions 2023

Situazione prevista e prevedibile, in poche ore i biglietti aerei per la Turchia, in particolare per Istanbul, sono schizzati alle stelle. Esattamente, se volete volare nel Paese per assistere alla finale di Champions League tra Inter e una tra Real Madrid e Manchester City, dovrete essere pronti a sborsare circa 1000 euro (solo per il volo, eh!).

Ovviamente si tratta di prezzi per andata e ritorno e per voli diretti. Se si vuole un’opzione più economica si può provare a scegliere dei voli che facciano scalo (Londra, Berlino, Tel Aviv) per poi proseguire il viaggio. Con lo scalo, i voli hanno un prezzo di circa 300 euro fra andata e ritorno. Si tratta però di scali che vanno dalle 12 alle 38 ore, e a quel punto bisogna programmare bene il viaggio in modo da essere a Istanbul il sabato, in tempo per la partita della sera.

Per chi è veramente disposto a tutto, c’è l’opzione traghetto. Anche qui, però, non si tratta di un diretto (non esistono navi che portano dall’Italia alla Turchia). Bisogna fare un primo viaggio fino alla Grecia per poi prendere un traghetto che in poco tempo arriva in Turchia. Qui bisogna fare attenzione ai porti di arrivo e di partenza. Sono infatti solo quattro le compagnie di navigazione che operano sulle linee fra Grecia e Turchia. Sunrise Lines ed Etrurk Lines (da Chios per Cesme), Sea Dreams (da Rodi per Marmaris), Exas Shipping (da Kos per Bordum) e Levante Ferries (da Salonicco a Smirne).

Ultima opzione, sempre per chi è disposto davvero a tutto pur di seguire la propria squadra in capo al mondo, c’è l’automobile. Da Milano sono 21 ore di strada. C’è poi da considerare l’alloggio ma quello si può trovare facilmente a un prezzo accessibile. Se non si hanno troppe pretese, ovviamente.

Parte la caccia ai 20mila biglietti per la finale

Una volta sistemato il volo e l’alloggio, però, bisogna anche essere fortunati e riuscire ad accaparrarsi un biglietto per la finale di Champions League.

Sì, perché nonostante l’Ataturk abbia una capienza di 72mila spettatori, in realtà per i tifosi nerazzurri ci saranno a disposizione solo 20mila biglietti. Questo ha previsto la Uefa: 20mila biglietti per ciascuna finalista, mentre gli altri sono destinati ai tifosi “neutrali”, ma la candidatura per quelli è stata chiusa il 28 aprile. Quattro categorie di prezzo per questi ultimi: 70, 180, 490 e 690 euro in base alla postazione. I biglietti in hospitality, da 5900 euro, sono già terminati.

I tifosi attendono di capire quali sono le fasi di vendita dei biglietti e se ci saranno (probabilmente sì) dei pacchetti comprensivi di biglietto + viaggio (in aereo o in pullman).