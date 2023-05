DIRETTA Champions, Manchester City-Real Madrid | Le formazioni ufficiali! – LIVE

Dopo la semifinale italiana tra Inter e Milan, si gioca il ritorno dell’altra sfida che vale la finale Champions tra il Manchester City e il Real Madrid

Ieri si è disputata la semifinale tutta italiana della Champions League che ha decretato la prima finalista: la qualificazione se l’è portata a casa l’Inter di Simone Inzaghi contro il Milan di Stefano Pioli. Adesso è il turno di scendere in campo per il Manchester City e il Real Madrid.

I padroni di casa, guidati in panchina da Pep Guardiola, sono vicinissimi alla conquista della Premier League, visto che l’Arsenal di Arteta è adesso distante quattro lunghezze, ma con una partita in più. Dunque, un potenziale +7 per i ‘Citizen’. Di contro, le ‘Merengue’ di Carlo Ancelotti hanno visto, lo scorso weekend, festeggiare i rivali storici del Barcellona, allenato da Xavi, conquistare la Liga, distanziandoli di ben quattordici punti. Adesso, però, le due squadre si giocano, come detto, l’accesso all’atto finale della Champions League edizione 2022/2023: si parte dal risultato di 1-1 del ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid, fissato dalle reti di Vinicius Junior e de Bruyne. Calciomercato.it vi offre la cronaca dell’Etihad Stadium di Manchester.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

CITY (3-2-4-1) – Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior. All.: Carlo Ancelotti.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in TV

Sfida attesissima quella tra Manchester City e Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions che decreterà l’avversario dell’Inter di Simone Inzaghi nella finale, in programma sabato 10 giugno alle ore 21 allo stadio ‘Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul. Chi vorrà gustarsi questa avvincente partita, potrà farlo accedendo all’applicazione, se in possesso di regolare abbonamento, di Amazon Prime Video che avrà l’esclusiva della sfida. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.