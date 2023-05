Delusione Milan, tifosi increduli: “È peggio di Bonucci”

Forte delusione in casa Milan per la sconfitta costata l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter

Una prova incolore quella del Milan tra andata e ritorno: i tifosi “salvano” solo Sandro Tonali, il quale aveva propiziato l’azione sprecata da Brahim Diaz.

Sandro Tonali è sempre più leader in campo e non solo del Milan di Pioli. Nell’infausta serata di San Siro, il centrocampista ex Brescia è stato tra i pochi, se non l’unico, a salvarsi con alcuni tifosi che sui social hanno elogiato la sua prova. In particolar modo, c’è rammarico per l’occasione non sfruttata da Brahim Diaz nel primo tempo dopo una grande giocata dello stesso Tonali.

Tonali unico,sembra una versione di Gattuso 2.0 — Mauro P. (@mauro16423762) May 16, 2023

La verità è come disse Nesta una volta, i “miracoli” non sempre riescono, i vari Maignan,Leao,Tonali ecc… quindi anche la proprietà deve metterci un po’ del suo e dare una mano — Paolo 100nze (@OnehundredPa) May 16, 2023

Purtroppo in queste due partite di capitano ha avuto proprio zero. Il capitano è stato Sandro Tonali — Siamo in linea (@kruniciANO) May 16, 2023

Guarda stasera oltre che per i tifosi (me compresa) mi è dispiaciuto solo per Mike e Tonali… +bonus Thiaw è piccino ma già lo vedo nel nostro futuro. — Anto ♥️🖤 (@Anto_Cap_) May 16, 2023

Il centrocampista classe 2000, però, non è stato risparmiato dalle critiche di molti supporter del Milan, evidentemente delusi per l’eliminazione dalla Champions League per mano dei cugini interisti dopo una doppia semifinale ricca di tensione.

Milan, anche Tonali nel mirino dei tifosi dopo l’eliminazione

Inevitabile la delusione tra i tifosi del Milan per la sconfitta che è valsa l’eliminazione dalla Champions League. Niente finale, dunque, per la squadra di Pioli che ora dovrà cercare di fare di tutto per chiudere il campionato tra i primi quattro posti.

Terzo capitano più indegno dopo Bonucci e Montolivo. Togliti quella fascia e dalla a Tonali, gente che la merita sul serio — M97 (@Manuel97__) May 16, 2023

Come reparto completo dico, tolti Tonali e Bennacer il resto non è al loro livello, Krunic nel girone di ritorno è cresciuto molto, ma gli altri sono qualcosa di improponibile a questi livelli. Dispiace perché l’anno scorso era forse il nostro reparto più forte. — LV (@ACMLV89) May 16, 2023

E c’è anche Tonali nel mirino dei critici: c’è chi sostiene che l’ex Brescia sarebbe una riserva nell’Inter e chi mette in dubbio la possibilità di costruire un progetto su di lui.