Conte di nuovo in Serie A: la destinazione che nessuno immaginava

Antonio Conte ritorna in Serie A in una destinazione a sorpresa, sviluppi inattesi per l’allenatore pugliese

La stagione calcistica si avvia alla conclusione e i rumours di calciomercato sono già numerosi e pronti a prendersi definitivamente la scena tra qualche settimana. La sessione estiva, come al solito, proporrà diversi cambiamenti nelle squadre al top e nuove destinazioni per alcuni protagonisti. Il nome di Antonio Conte, in questo senso, in ottica panchine è piuttosto caldo.

Il tecnico pugliese ha concluso malamente la sua avventura al Tottenham, non arrivando nemmeno alla conclusione del contratto con il club londinese. Un epilogo prevedibile, visto l’andamento deludente in questa stagione e il rapporto progressivamente sempre più deteriorato con l’ambiente. Per l’ex Ct della Nazionale, soprattutto, come sappiamo, il desiderio di tornare in Italia, in un momento della sua vita in cui stare più vicino ai suoi affetti. E di un suo possibile ritorno in Serie A si è parlato e si parlerà nelle prossime settimane, eccome. Svariate le destinazioni a cui è stato accostato, occhio adesso alla possibile panchina a sorpresa che potrebbe attenderlo.

Conte per il dopo Spalletti, De Laurentiis ci pensa

Non un ritorno all’Inter o alla Juventus, ma l’approdo presso i campioni d’Italia del Napoli. Dove il futuro di Luciano Spalletti non è ancora stato definito.

De Laurentiis vorrebbe continuare con il tecnico dello scudetto e ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto. Spalletti, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di restare, ma serviranno altri incontri per suggellare la nuova intesa. E il tecnico di Certaldo qualche dubbio ce l’ha, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, su vari temi: su chi sarà l’erede di Giuntoli come ds, sui progetti della società e sull’eventuale rafforzamento della squadra, sulla possibilità di riuscire a dare tanto in campo e fuori e riuscire a confermarsi. In caso di addio, per De Laurentiis, secondo il quotidiano, Conte sarebbe il primo nome sulla lista ma non l’unico: in lizza anche Gasperini, Italiano e Galtier.