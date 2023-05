Caos al derby: UFFICIALE, il club minaccia azioni legali

Nuovo comunicato da parte del club dopo quanto successo domenica sera allo stadio. Presa di posizione importante

In Spagna si continua a discutere di quanto successo all’Estadio Cornellà-El Prat, al fischio finale del match di domenica sera, quando il Barcellona si è laureato campione de LaLiga, vincendo il derby.

I blaugrana, durante i festeggiamenti, al centro del campo, sono stati costretti a scappare via a causa dei disordini creati da alcuni tifosi dell’Espanyol. Il grave episodio è stato subito condannato dal club di casa, che lunedì ha emanato un comunicato, con cui si rammaricava per quanto accaduto, e diceva stop alla violenza.

Espanyol, nuovo comunicato UFFICIALE

L’Espanyol, in giornata, ha pubblicato un nuovo comunicato, con il quale ribadisce, senza scuse, la condanna per i fatti isolati al termine del match. I biancazzurri sottolineano inoltre come stiano collaborando con gli organi competenti per favorire le indagini sui responsabili.

Allo stesso tempo, però, il club spagnolo minaccia di intraprendere azioni legali contro tutti coloro che in questi giorni hanno calunniato, minacciato o vessato il Club. “Agiremo con forza nel chiarimento dei fatti – si legge nella note ufficiale – e saremo altrettanto implacabili nella difesa della nostra istituzione e dei nostri tifosi“.