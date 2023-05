Bayer-Roma e lo “scherzo del destino”: Xabi Alonso ci crede

Le dichiarazioni del tecnico del Bayer Leverkusen alla viglia dell’incontro decisivo contro il club capitolino dell’amico Mou per l’accesso alla finale di Europa League

Il solo gol di margine siglato nella partita d’andata delle due semifinali ad opera del figliol prodigo Edoardo Bove donano alla Roma di José Mourinho un piccolissimo margine di vantaggio sul Bayer Leverkusen, in vista della sfida conclusiva di domani da disputare nell’ostico scenario della BayArena dell’omonima cittadina tedesca.

Dal punto di vista meramente tattico, per i giallorossi c’è una duplice strada: frenare la rincorsa degli avversari, dichiaratamente offensivi in virtù della possibile rimonta, oppure creare gioco per allargare il vantaggio sulla base della forte pressione generata dal uomini di Xabi Alonso in fase di possesso. Qualunque possa essere l’approccio, il tecnico spagnolo è ben consapevole del valore della Roma. Eppure non filtra alcun timore: “All’Olimpico è andata in scena una partita durissima, ci aspettiamo lo stesso domani“, ha dichiarato in anteprima nella conferenza stampa alla vigilia del match. “Sento energia positiva, daremo il massimo per recuperare. Il segreto sta nell’equilibrio tra intensità, passione e una buona difesa. Possiamo davvero farcela, serve il calore di tutti“, ha poi aggiunto con determinazione.

Rivali sul campo, amici fuori: la rivelazione di Xabi Alonso alla vigilia

Per Xabi Alonso, vecchia gloria del calcio spagnolo e dolce ricordo del Bayern Monaco, il duplice scontro con la Roma ha comunque sbloccato ricordi indelebili. Non tanto per la presenza dei colori giallorossi, quanto per quella di José Mourinho. “Che strano scherzo del destino. Gli voglio un mondo di bene e sono cresciuto sotto la sua guida. Rivederlo ancora una volta avrà un significato unico, ma quando i giochi si fanno seri non ci sono amici sul campo“, ha aggiunto l’ex centrocampista.

Lui non ha comunque dubbi: “Per vincere dobbiamo segnare. Loro hanno il vantaggio dell’andata, ma noi crediamo di poter arrivare in finale“. Un segnale importante che dona scossoni alla propria rosa, in vista di una partita ancora tutta aperta. Qualora l’impresa andasse in porto, il Bayer potrebbe dunque sfidare la vincente dell’altra semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juventus.