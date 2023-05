70 milioni e Milinkovic a prezzo di saldo: Allegri fiuta l’affare

Milinkovic potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione senza il rinnovo di contratto: la Juventus resta in agguato

La Lazio potrebbe separarsi a fine stagione da Sergej Milinkovic-Savic dopo otto stagioni. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e al momento ci sono pochi margini per un rinnovo con il club di Lotito.

Milinkovic finora ha vissuto una stagione tra alti e bassi, con la società biancoceleste che senza prolungamento sarebbe costretta a metterlo sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Il nazionale serbo ha diversi ammirati all’estero tra Premier League e Spagna, ma occhio ovviamente anche alla corte di vecchia data della Juventus e dell’estimatore Allegri, che lo avrebbe voluto a Torino già nel suo primo ciclo alla guida dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, sconto per Milinkovic: l’incastro con Frattesi

L’occasione questa volta potrebbe essere propizia per la Juve, considerando che il prezzo del giocatore sarebbe più abbordabile.

Senza rinnovo Lotito non potrebbe tirare troppo la corda e la volontà del serbo di cambiare aria potrebbe fare allo stesso tempo la differenza. Milinkovic potrebbe salutare Roma perciò per 20-25 milioni di euro, con la Lazio già a caccia del sostituto. In pole nei desideri di Tare – scrive ‘Il Messaggero’ – ci sarebbe Davide Frattesi, sul quale però non mancherebbe la concorrenza di Napoli, Inter, Roma e della stessa Juventus. In mediana piacerebbe anche Torreira, mentre per gli altri reparti sul taccuino ci sarebbero Berardi, Rafa Silva e Berardi. Una spesa complessiva da 70 milioni di euro, che Lotito andrebbe a coprire con i 50 milioni che arriverebbero dalla qualificazione in Champions League e il resto dalla cessione di Milinkovic.