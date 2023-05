Ultima offerta rifiutata, da Milano a Torino: il derby s’infiamma

Non solo calcio giocato, il derby Inter-Milan si accende sul calciomercato dopo le ultime notizie che riguardano anche la Juve

In attesa dei verdetti (sportivi e non) definitivi sulla stagione che sta per concludersi, Inter, Juventus e Milan stanno tessendo la propria tela in vista della prossima annata, stabilendo contatti più o meno concreti in sede di calciomercato. Vista la situazione economica non proprio esaltante, le tre big nostrane sono destinate a darsi battaglia sul campo dei parametri zero.

A uno di questi, le squadre italiane hanno dovuto dire addio nella giornata di ieri, quando il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Alejandro Grimaldo, che si svincolerà dal Benfica a giugno. Il ventisettenne spagnolo non era tuttavia l’unico esterno mancino monitorato dalla Serie A. Merce rara in sede di mercato, mai come questa estate il ruolo in questione offre delle opportunità molto ghiotte.

Calciomercato, la Juve sfida Inter e Milan: Guerreiro ha deciso

Tra i profili più gettonati, va sicuramente ricordato Raphael Guerreiro. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il 29enne portoghese, secondo i colleghi di ‘Sport1’, ha rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo.

L’ex Lorient avrebbe già iniziato a liberare il proprio appartamento. Un messaggio importante in vista del futuro, per un giocatore che già da diversi mesi è finito nei radar di Inter, Juventus, Milan e Roma. Il Borussia Dortmund, dal canto suo, già da tempo si era cautelato, raggiungendo un accordo economico con Ramy Bensebaini. L’esterno lascerà il Borussia Moenchengladbach a parametro zero e in passato è stato un obiettivo sensibile di diverse squadre italiane.