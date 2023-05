“Così fa un grande errore”: Spalletti ‘cacciato’ da Napoli

Luciano Spalletti, fresco vincitore dello Scudetto col Napoli, sta discutendo con De Laurentiis del futuro. Ma qualcuno lo vorrebbe lontano

Il Napoli e tutti i tifosi della squadra campana festeggiano ancora, e non potrebbe essere altrimenti, uno Scudetto atteso da ben trentatré anni. Architetto di questa fantastica vittoria è stato, ça va sans dire, Luciano Spalletti.

Al suo secondo anno sulla panchina del club di Aurelio De Laurentiis, il sessantaquattrenne trainer di Certaldo ha dato la sua impronta su una squadra che, nella scorsa estate, ha perso praticamente tutta la spina dorsale: dal capitano Lorenzo Insigne a Dries Mertens, passando per Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, senza dimenticare anche il portiere David Ospina. Insomma, una vera e propria rivoluzione napoletana, con l’ottimo lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha portato in Campania giocatori come Kim, Mathias Oliveira, Tanguy Ndombele, Leo Ostigard, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e, last but not least, Kvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, vera e propria rivoluzione del campionato di Serie A 2022/2023.

Il contratto di Luciano Spalletti è stato rinnovato automaticamente fino al 30 giugno 2024, grazie ad una clausola presente nel contratto ed esercitabile unilateralmente dalla società partenopea. Nei giorni scorsi, però, c’è stato un faccia a faccia tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis per discutere del futuro e, anche, del prolungamento contrattuale oltre il 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Al termine del colloquio, grandi sorrisi da entrambe le parti, anche se ancora non si è arrivati ad una fumata bianca. Ma c’è anche chi la pensa diversamente e ‘suggerisce’ a Spalletti di lasciare il Napoli alla fine della stagione che si sta chiudendo.

“Se resta a Napoli, Spalletti fa un grande errore”

E stiamo parlando del dirigente sportivo Enrico Fedele che, ai microfoni di ‘Ottochannel’, ha espresso il suo parere tranchant: “Spalletti, per me fa, un grande errore se rimane a Napoli. Ho quasi sempre lasciato quando ho vinto e, quando per amore non l’ho fatto, ho sempre sbagliato. Spalletti è uno degli artefici dello Scudetto, ma nel calcio le opinioni cambiano velocemente. Avete visto cosa è successo a Pioli? Prima era un genio, ora se non si qualifica in Champions e perde la semifinale potrebbe essere cacciato”. Chiosa anche su Giuntoli, accostato con insistenza alla Juventus: “Giuntoli lascia e mi dispiace molto, perché è uno dei direttori della vecchia scuola, della mia pasta, uno che viene dal campo, dalla gavetta. È uno che vede i calciatori dal vivo, e non solo su WyScout”. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Spalletti e Giuntoli.