Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 maggio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 16 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina alla super-sfida di questa sera: “IL DERBY DEI DERBY”, il Milan proverà a ribaltare il 2-0 dell’andata, mentre l’Inter cercherà di mantenere il vantaggio e raggiungere la finale di Champions League. Spazio anche per la questione che tiene in apprensione i tifosi della Juventus: “Il maxi ingaggio blinda Pogba (anche se rotto)”. Infine, non manca un approfondimento su quanto sta succedendo al Giro d’Italia: “Evenepoel a casa, ma al Giro c’è chi corre col Covid”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “PSICODERBY”, l’aspetto psicologico avrà un peso enorme nella sfida di questa sera tra Inter e Milan. Nel taglio alto, c’è il Napoli campione d’Italia: “Lucio sfida DeLa: ‘Dica se resto'”. In casa Juve, poi, l’attenzione è sul numero ’10’: “Per Pogba serviva la tecnica di Milik”. Infine, spazio alle dichiarazioni del ‘Pupone’: “Totti alla Roma: ‘Tieni Mou'”.

‘Tuttosport’ apre con la situazione del ‘Polpo’, che tiene banco in casa Juventus: “POGBA, SALTA LE VACANZE!”. Il dottor Tencone, ex medico sociale bianconero, consiglia il francese sulle modalità per presentarsi al meglio nella prossima stagione. “Fagioli sei tutti noi, ora rifallo a Siviglia”, il classe 2001 si sta ritagliando uno spazio importante in bianconero. Grande titolo anche per l’Euroderby: “Derby finale, bufera arbitro”. Infine, il momento del Torino: “Vlasic, il Toro chiede lo sconto al West Ham“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 16 maggio 2023

All’estero e in particolare in Spagna invece l’attenzione è ovviamente sul titolo conquistato aritmeticamente dal Barcellona.

‘Mundo Deportivo’ titola “BARCALONA”, mettendo in prima pagina la grande festa che si è scatenata nella capitale catalana per la vittoria della Liga da parte dei blaugrana. Gli uomini di Xavi sono riusciti a concludere la stagione davanti al grande Real Madrid. In Francia, invece, ‘L’Equipe’ apre con il calciomercato: “Bernardo Silva la tentation parisienne”.