Penalizzazione Juve, 9 punti non bastano: ecco la decisione dei giudici

La Juventus sta vivendo un finale di stagione ricco di risvolti tra campionato ed Europa League, il tutto senza dimenticare la questione penalizzazione

La vittoria sulla Cremonese di ieri sera ha proiettato ulteriormente la Juventus al secondo posto della classifica di Serie A, con ben 8 punti di vantaggio sul Milan quinto, in un confronto a distanza per l’accesso alla prossima Champions League.

Di pari passo il cammino europeo dei bianconeri passa nel presente dalla semifinale di ritorno in terra spagnola contro il Siviglia, dopo l’1-1 dello Stadium all’andata. Una gara da non fallire per alimentare il sogno Europa League della compagine di Massimiliano Allegri. La Juventus peraltro vive in un paradosso di classifica, vista la spada di Damocle di una prossima penalizzazione che rimescolerebbe ulteriormente le carte in tavola in Serie A. Il ‘Fatto Quotidiano’, in un approfondimento sul proprio sito, sottolinea la situazione paradossale nella quale si ritroverà la compagine bianconera, viste le motivazioni del Collegio di Garanzia.

Juventus, il paradosso della penalizzazione: come cambia la situazione Champions

La testata evidenzia come in molti ipotizzano che in appello la Juventus possa ricevere un piccolo sconto proprio in ragione dello scorporo dei dirigenti minori, con la possibilità di tornare al -9 che aveva chiesto inizialmente la Procura.

Il ‘Fatto Quotidiano’ sottolinea però anche l’ironia della cosa evidenziando come i giudici potrebbero essere ‘costretti’ a ridare il -15 per evitare quindi che i bianconeri possano ugualmente qualificarsi all’Europa, vista la debacle delle ultime giornate da parte della concorrenza.

La classifica vede infatti la Juventus vicina alla matematica conquista sul campo della Champions in attesa di una penalizzazione che in caso di -9, in virtù di uno Juve-Milan da giocare, potrebbe non bastare, in quanto la squadra di Allegri potrebbe prontamente tornare avanti. Neanche col -12 Vlahovic e soci sarebbero fuori necessariamente viste le ultime gare da affrontare. Nell’analisi della testata quindi appare evidente come solo con un -15 (o simili) i giudici avrebbero la certezza di penalizzare incidendo sull’obiettivo della Juve.