Ora è UFFICIALE: il ds lascia dopo lo scudetto

All’improvviso il comunicato ufficiale: il ds ha deciso di lasciare il club che ha appena conquistato il titolo

I prossimi mesi saranno importantissimi per il panorama europeo di calciomercato. E non solo per gli spostamenti di giocatori e allenatori, ma anche di dirigenti e ds. Un esempio lo abbiamo in casa, perché la Juventus sembra sempre più vicina al suo nuovo uomo mercato, ovvero Cristiano Giuntoli.

Il nome forte, anzi fortissimo, è quello del ds del Napoli campione d’Italia reduce da una campagna acquisti estiva capolavoro. Gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz acquistando giocatori come Kim e Kvaratskhelia che si sono aggiunti ai vari Osimhen e Lobotka e hanno portato gli azzurri a un titolo storico. Ma anche a un risultato economico importantissimo, con tanto di abbassamento del monte ingaggi. Al posto di Giuntoli, inoltre, non è ancora chiaro chi arriverà ma si fanno già tanti nomi, da Accardi a Polito. Anche all’estero cambieranno diverse cose. Tanto per fare un altro esempio, di recente è arrivato il divorzio da Victor Orta e il Leeds. Ma in Liga c’è il Barcellona che ha perso i due uomini principali nel settore sportivo. Il primo è Mateu Alemany, ormai nuovo ds dell’Aston Villa, a cui si è appena aggiunto Jordi Cruyff. Alcuni minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale.

UFFICIALE Barcellona: il ds Jordi Cruyff lascia

Il Barcellona ha infatti diramato una nota in cui ha annunciato l’addio proprio di Jordi Cruyff, figlio del grande Johann, dal ruolo di ds. “Il direttore sportivo dell’FC Barcelona Jordi Cruyff non rinnoverà il suo contratto alla fine della stagione in corso a causa del suo desiderio di intraprendere nuove attività professionali. Ha annunciato la sua decisione questo martedì mattina al presidente Joan Laporta in un incontro emozionante in cui ha spiegato che dopo due anni nella sua posizione, se ne andrà per affrontare nuove sfide“, il testo del comunicato blaugrana.

Nonostante questo, Cruyff non ha intenzione di lasciare in difficoltà il Barcellona e si impegnerà “ad assistere il club nella sua transizione verso una nuova struttura esecutiva e offrirà il suo pieno supporto con la chiusura delle operazioni in sospeso nel mercato dei trasferimenti estivi”. Tra queste potrebbe esserci senza dubbio anche quella relativa a Franck Kessie, sempre nel mirino dell’Inter anche in un possibile scambio con Brozovic. Cruyff ha svolto un ruolo importante nella ricostruzione della squadra blaugrana in un momento difficilissimo della sua storia e lascerà comunque un ottimo ricordo dopo circa due anni. Soprattutto con uno scudetto appena conquistato e festeggiato.