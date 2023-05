“O mandi via 20 giocatori o l’allenatore”: Pioli ha le ore contate

Pietro Vierchowod analizza la situazione del Milan e si sofferma anche sul futuro di Stefano Pioli e le difficoltà a centrocampo

E’ stato tra i migliori difensori dell’epoca d’oro del calcio italiano, vincendo con la Sampdoria e replicando con la Juventus. Pietro Vierchowod parla a tutto campo nel coprso del suo intervento a Calciomercato.it su Tv Play.

L’ex difensore si è soffermato sul paragone tra Pioli e Inzaghi: “Scelgo il primo, ha vinto uno scudetto. Quando Inzaghi vincerà qualcosa di importante come il campionato potrò sceglierlo, ora mi prendo chi ha vinto prima”.

E a vincere è stato il tecnico rossonero che lo scorso anno ha riportato lo scudetto a Milanello. Quest’anno però non c’è stato il bis e l’annata in corso, vista anche la sconfitta nel derby Champions contro l’Inter, può rivelarsi un vero fallimento, tanto che l’ex difensore non sarebbe sorpreso da un cambio in panchina.

Calciomercato Milan, Vierchowod: “Pioli via senza Champions”

Anzi Vierchowod apre ad un ribaltone in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions: “Se ci fosse un allenatore che dà garanzie, posso pensare ad un cambio se non entri in Champions. O mandi via 20 giocatori o l’allenatore. Ad ogni modo, non mi sembra un ciclo finito: l’anno scorso c’è stata un po’ di fortuna, quest’anno hanno avuto più infortuni”.

Infortuni arrivati nei momenti cruciali, come quello di Leao che ha portato il portoghese a saltare l’andata contro l’Inter. Ora che l’avventura europea si è chiusa, al Milan non resta che provare ad entrare nelle prime quattro per salvare la stagione: “Senza la qualificazione, – spiega Verchowod – l’annata sarebbe andata male”. A farne le spese potrebbe essere proprio Pioli: l’allenatore che ha riportato lo scudetto in rossonero, ma che ora deve dar conto di una stagione deludente.