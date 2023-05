L’intuizione di Inzaghi e il jolly dalla panchina. Zhang intanto incassa oltre 10 milioni

‘Meazza’ sold out e grande attesa per la seconda semifinale dell’Euroderby di Champions League tra Inter e Milan. Le ultime dal quartier generale nerazzurro

Tutto pronto al ‘Meazza’ per l’Euroderby di ritorno delle semifinali di Champions League che decreterà la prima finalista di Champions League.

L’Inter parte dal vantaggio maturato nella gara d’andata, con le reti di Dzeko e Mkhitaryan che hanno affondato il Milan orfano di Leao. Il portoghese dovrebbe recuperare e giocare dal primo minuto, mentre Simone Inzaghi – a meno di sorprese – si affiderà in toto all’undici schierato la scorsa settimana. Spazio quindi a Dzeko e Lautaro Martinez davanti, con il rigenerato Lukaku jolly da sfruttare a partita in corso. L’altro escluso eccellente sarà Brozovic, con Calhanoglu (l’intuizione di Inzaghi con il croato ai box) a prendere il comando in cabina di regia. Ai lati dell’ex della contesa ci saranno Barella e Mkhitaryan.

Inter-Milan, Zhang esulta: incasso record per l’Euroderby

Tutto confermato anche sulle corsie esterne con Dumfries e Dimarco titolari, mentre davanti a Onana ci sarà il trio composto da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Domani mattina la sgambata ad Appiano Gentile per rifinire gli ultimi meccanismi, prima della partenza dopo le 18.30 direzione San Siro. Squadra in ritiro alla vigilia al Suning Centre e classica cena insieme a tutta la dirigenza. Domani non ci sarà il pranzo Uefa in centro a Milano, con l’appuntamento a tavola tra le due dirigenze che era saltato anche mercoledì scorso. Al ‘Meazza’ ci sarà il tutto esaurito con oltre 76 mila spettatori presenti e un incasso record per Zhang e l’Inter da 10,5 milioni di euro che andrà a superare il dato fatto registrare nella gara d’andata.