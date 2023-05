“Ha ufficialmente finito con il Milan”: Pioli è arrivato al capolinea

L’eliminazione del Milan accende il dibattito su Stefano Pioli che ora vede la sua panchina nel mirino: “Ha ufficialmente finito”

Tre gol subito, nessun fatto. Il Milan lascia come peggio non potrebbe la Champions League. In finale ci va l’Inter che tra andata e ritorno ha meritato la qualificazione.

Con l’uscita dall’Europa e il quinto posto in campionato, normale che a finire sul banco degli imputati c’è finito Stefano Pioli. In particolare sono i tifosi rossoneri ad aver messo nel mirino il proprio allenatore con una ‘sentenza’ che non lascia scampo: il cambio in panchina è obbligatorio.

Un ribaltone non da fare subito, ovviamente, visto che il campionato è ormai agli sgoccioli, ma da pensare appena terminata la stagione. Non ci sono attenuanti per il popolo rossonero che arrivano ad augurarsi l’addio del proprio allenatore il prima possibile.

Calciomercato Milan, Pioli out: i social hanno deciso

“Per me Stefano Pioli ha ufficialmente finito con il Milan” scrive un utente su Twitter, aggiungendo che ne tornerà a parlare soltanto quando arriverà realmente la notizia del suo addio.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche un altro utente che fa i complimenti all’Inter per la finale e poi sentenzia: “Da oggi la storia d’amore tra Milan e Pioli è arrivata al capolinea”. Tutti i tweet sono su questa linea con qualcuno che chiede le dimissioni dell’allenatore a fine stagione”. Insomma, se dalla società si difende il lavoro del tecnico, i tifosi hanno già preso la loro decisione: per Pioli l’esperienza al Milan deve finire dopo il termine del campionato.

Ecco alcuni tweet contro Pioli:

Per me, oggi, Stefano Pioli, ha ufficialmente finito con il Milan. Non gli dedicherò più un tweet, se non quello di addio, quando sarà. Grazie per riaverci dato dignità e riconsegnato uno Scudetto. Ti ho amato. A mai più pic.twitter.com/cVWIvsYHL7 — luchino (@luchino_saltato) May 16, 2023

Dopo oggi credo che la storia d'amore tra il milan e pioli sia arrivata al capolinea. Fa sempre male quando una storia così intensa si interrompe ma la vita va avanti e il milan resta. Complimenti a chi ha meritato il passaggio alla finale (bisogna ammetterlo) — Finchevivroiosarounrossonero ❤🖤 (@Finchevivroios1) May 16, 2023

l’unica cosa buona che ci rimane di sto scempio è che ci (o almeno per quanto mi riguarda) stanno sfottendo solo i napoletani Scudetto in tasca e comunque pure quest’anno in Europa hanno dovuto tifare le altre per gioire un po’ buonanotte e esonerate Pioli — 5️⃣1️⃣ (@belottiano) May 16, 2023

Io ora voglio le dimissioni di pioli a fine anno, e una rivoluzione in campo.

1. Tatarusanu fuori

2. Mirante fuori

3. Ballo toure fuori

4. Bakayoko fuori

5. Pobega in prestito

6. Messias fuori

7. Cdk in prestito

8. Rebic fuori

9. Origi fuori

10. Sostituto del portiere degno — GranchioBlu (@GranchioBluello) May 16, 2023

Il Milan di Pioli è giunto al capolinea. Una semifinale di Champions’, dove torni dopo 16 anni, non-giocata in questa maniera è il sintomo che si è evidentemente chiuso un percorso. — Gio M. (@GioMat86) May 16, 2023